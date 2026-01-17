“Rīt tiks pacelti “Rīgas ūdens” tarifi” – “Rīgas ūdens” uz tilta notiek neparasta ķibele 0

Uz ceļa ikdienā var redzēt visādas amizantas situācijas. Bet vai kādreiz esat redzējuši, kā transportlīdzeklim vienlaikus nokrīt divi riteņi? Tieši tā uz tilta gadījies “Rīgas ūdens” busiņam.

Ar notikušo vietnē “Facebook” dalījies aculiecinieks.

Komentāros cilvēki izsaka savas domas par redzēto video:

“Rīt tiks pacelti tarifi no “Rīgas ūdens” puses.”

“Teicamā tehniskajā stāvoklī.”

“Neievēroju valsts reģistrācijas numuru, bet viens “Rīgas ūdens” busiņš šorīt Pļavniekos radīja skaņu, kas liecināja, ka tūlīt kaut kas pakaļējam tiltam notiks. Varbūt tas ir tas pats.”

“Čoms saskrūvēja auto lētāk.”

“Man reiz bija tā: aizbraucu sēnēs, kādu pusstundu pabraucu, izbraucu uz šosejas – kaut kā dīvaini sīc. Atbraucu mājās, skatos – priekšā abiem riteņiem visas skrūves vaļā. Domāju, ka kāds gribēja nozagt, bet nepaguva. Riteņus pārbaudiet regulāri.”

“Sieva saka, ka laikam paši savā lūkā iebrauca.”

