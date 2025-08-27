#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels

Rītdien laikapstākļi atnesīs pārmaiņas 0

LETA
14:56, 27. augusts 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā atgriezīsies vasarīgs laiks un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Reklāma
Reklāma
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
“Šodien saņēmu algu, vakarā jau puses nav, jāņem kredīts!” Latviete atklāj patieso situāciju, kā šobrīd lielākā daļa no mums dzīvo 12
Kokteilis
Likteņa skūpsts: cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, tiek uzskatīti par visveiksmīgākajiem
Lasīt citas ziņas

Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +4, +9 grādi, bet piekrastē būs par dažiem grādiem siltāks, un tur gaiss neatdzisīs vairāk par +9, +12 grādiem.
Arī Rīgā naktī nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs ap +10 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Es neko neesmu izdarījis… Tas ir neticami!” Kā latviešu latīņamerikāņu deju tiesnesis Sergejs Sinkins kļuva par sensāciju Ķīnā
Laikraksts: Vācija noskaidrojusi visu “Nord Stream” spridzinātāju vārdus. Kas viņi ir?
Kokteilis
Līdzi pat savs tualetes papīrs: atklāts, cik dīvainas ir karaļa Čārlza III prasības ceļojot

Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, bet būtiski nokrišņi Latvijā nav gaidāmi.

Pūtīs lēns vējš. Laiks kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +18, +23 grādu robežās.

Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies virs +20 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
4 zodiaka zīmes, kurām šodiena nesīs lielu bagātību un veiksmi
Kokteilis
Svarīgi neizteikt pārāk daudz dusmu brīdī. Dienas horoskops 27. augustam
Par mierīgu dzīvi vari aizmirst – šī nedēļa būs aktīva un aizraujoša! Horoskops no 25. līdz 31. augustam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.