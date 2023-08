Rumānijā uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bukarestes divos sprādzienos, kas sestdien vēlu vakarā izraisījās nelicenzētā sašķidrinātās naftas gāzes uzpildes stacijā, divi cilvēki zaudējuši dzīvību, bet 56 ievainoti, pavēstīja amatpersonas.

Vairums ievainoto ir ugunsdzēsēji, kas ieradās dzēst ugunsgrēku pēc pirmā sprādziena

Divi cilvēki, kas zaudējuši dzīvību, ir pāris.

Vīrietim bijusi sirdstrieka, bet sieviete guvusi smagus apdegumus, svētdien pavēstīja ārkārtas situāciju dienesta vadītājs Raeds Arafats.

Ievainoto vidū ir 39 ugunsdzēsēji, divi policisti un divi žandarmi, sacīja amatpersona.

Dažu ievainoto apdegumi ir smagi, viņš piebilda.

Nav zināms, kas izraisīja sprādzienus. Sākta izmeklēšana.

