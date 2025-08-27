Runas par gāzes plīšu aizliegumu satrauc iedzīvotājus: vai tiešām tās plānots aizliegt? 0
Vai Latvijā varētu aizliegt gāzes plītis? Šādas runas, kas parādījušās publiskajā telpā, radījušas satraukumu, jo gāzes plītis joprojām izmanto daudzās mājsaimniecībās.
Tērzēšanas platformā “X” šo jautājumu komentē Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijabs, kurš šādu informāciju nosauc par muļķībām un dezinformāciju. Viņš uzsver – neviens Latvijā netaisās aizliegt gāzes plītis. “Jebkurai mājsaimniecībai Latvijā ir jābūt iespējai gatavot ēdienu, un tas nemainīsies,” norāda politiķis.
Vienlaikus viņš uzsver, ka ilgtermiņā, un to parāda arī jauno projektu dzīvokļu māju būvniecība, mēs ejam prom no gāzes uz jaunām, energoefektīvām indukcijas un citām plītīm, un tā ir arī nākotne, jo nākotne ir elektriska.
Tādējādi iedzīvotājiem, kas šobrīd izmanto gāzes plītis, nav pamata satraukumam, jo neviens netaisās aizliegt gāzes plītis, kuras Latvijā lieto ļoti daudzi cilvēki.
Satraukumam nav pamata. Gāzes plītis, protams, neviens šobrīd aizliegt negrasās, bet ilgtermiņā virzamies uz lielāku elektrifikāciju. pic.twitter.com/XR3nOCGAqi
— Ivars Ijabs (@ijabs) August 27, 2025