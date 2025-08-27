#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – LETA

Runas par gāzes plīšu aizliegumu satrauc iedzīvotājus: vai tiešām tās plānots aizliegt? 0

LA.LV
14:44, 27. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Vai Latvijā varētu aizliegt gāzes plītis? Šādas runas, kas parādījušās publiskajā telpā, radījušas satraukumu, jo gāzes plītis joprojām izmanto daudzās mājsaimniecībās.

Reklāma
Reklāma
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
“Šodien saņēmu algu, vakarā jau puses nav, jāņem kredīts!” Latviete atklāj patieso situāciju, kā šobrīd lielākā daļa no mums dzīvo 12
Kokteilis
Likteņa skūpsts: cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, tiek uzskatīti par visveiksmīgākajiem
Lasīt citas ziņas

Tērzēšanas platformā “X” šo jautājumu komentē Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijabs, kurš šādu informāciju nosauc par muļķībām un dezinformāciju. Viņš uzsver – neviens Latvijā netaisās aizliegt gāzes plītis. “Jebkurai mājsaimniecībai Latvijā ir jābūt iespējai gatavot ēdienu, un tas nemainīsies,” norāda politiķis.

Vienlaikus viņš uzsver, ka ilgtermiņā, un to parāda arī jauno projektu dzīvokļu māju būvniecība, mēs ejam prom no gāzes uz jaunām, energoefektīvām indukcijas un citām plītīm, un tā ir arī nākotne, jo nākotne ir elektriska.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Es neko neesmu izdarījis… Tas ir neticami!” Kā latviešu latīņamerikāņu deju tiesnesis Sergejs Sinkins kļuva par sensāciju Ķīnā
Laikraksts: Vācija noskaidrojusi visu “Nord Stream” spridzinātāju vārdus. Kas viņi ir?
Kokteilis
Līdzi pat savs tualetes papīrs: atklāts, cik dīvainas ir karaļa Čārlza III prasības ceļojot

Tādējādi iedzīvotājiem, kas šobrīd izmanto gāzes plītis, nav pamata satraukumam, jo neviens netaisās aizliegt gāzes plītis, kuras Latvijā lieto ļoti daudzi cilvēki.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Gāzes vai elektriskā plīts virtuvē – kā izvēlēties sev piemērotāko?
TV24
Kāpēc agrāk gāze tērējās mazāk un kāpēc mainījusies tās krāsa, vai tai ko pievieno? Atbilde ir interesanta
Latvija atpaliek pētniecībā un var palikt bez Eiropas naudas – Ijabs brīdina par jauno ES budžetu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.