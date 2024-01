Rungainis: Daudz naudas, kas izliekas par Dubaijas naudu, patiesībā ir Krievijas nauda Ieteikt







“Nauda, kas nāk no Tuvajiem Austrumiem, kopumā ir saistīta ar daudzām nepatīkamām blaknēm. Šobrīd skaidrs, ka daudz naudas, kas izliekas par Dubaijas naudu, patiesībā ir Krievijas nauda, jo tur ir ļoti augsta Krievijas kapitāla koncentrācija,” TV24 raidījumā “Naudas cena” saka uzņēmējs un investors Ģirts Rungainis.

Investors norāda, ka tās tā jau ir bijis ilgāku laiku, bet piekrīt, ka pēdējo gadu laikā saistībā ar karu Ukrainā Krievijas kapitāls Dubaijā ir īpaši pieaudzis.

“Līdz ar to ir skaidrs, ka mēs šeit to nevaram atļauties. Un pirms griezt lentītes, tomēr vajag iedziļināties, ar ko mēs strādājam. Varbūt nav tik bēdīgi, kā savā laikā 600 miljonu vekselis Investīciju bankā Latvijā pirms 30 gadiem, bet šis, iespējams, ir no tās pašas kategorijas diemžēl,” piebilst viņš.

