Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Edijs Pālens/LETA

Saeimas deputātiem turpmāk būs pieejami jauni balsošanas “gadžeti” – spriežot pēc cenas, tiem jādarbojas lieliski 0

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LETA/LA.LV
13:13, 23. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

No šodienas Saeimas sēdēs balsošana tiek nodrošināta ar jaunām elektroniskās balsošanas iekārtām, informēja parlamenta Preses dienests.

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Jaunā sistēma aizstāj līdzšinējās balsošanas pultis, kuras Saeimas deputāti izmantoja kopš 1997. gada. Tādējādi iepriekšējās iekārtas parlamentam bija kalpojušas gandrīz trīs desmitgades.

Saeimā skaidro, ka balsošanas sistēmas nomaiņa bija nepieciešama, lai arī turpmāk nodrošinātu nepārtrauktu un tehniski drošu parlamenta sēžu norisi. Veco iekārtu ekspluatācija bija kļuvusi arvien riskantāka, jo tām vairs nebija iespējams iegādāties rezerves daļas.

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Pēdējos gados bojātās balsošanas pultis tika remontētas, izmantojot detaļas no citām, iepriekš ekspluatācijā bijušām iekārtām. Tomēr parlamentā atzīst, ka šāds risinājums vairs nebija ilgtspējīgs un nevarēja garantēt sistēmas darbību ilgākā laikposmā.

Jaunās balsošanas iekārtas saglabā visas funkcijas, kas nepieciešamas Saeimas sēžu norisei atbilstoši parlamenta Kārtības rullim. Ar tām deputāti var pieteikties debatēm, balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, reģistrēties sēdei, kā arī pārbaudīt kvorumu.

Iekārtu nomaiņas projekts īstenots sadarbībā ar Kiberincidentu novēršanas institūciju “Cert.lv”. Lai pārliecinātos par jaunās sistēmas drošību, stabilitāti un noturību, pirms tās ieviešanas veikti nepieciešamie testi.

Jauno sistēmu pārbaudījuši un pieņēmuši arī Saeimas ievēlētie balsu skaitītāji, kuri pārstāv parlamentā esošās frakcijas.

Balsošanas iekārtu konfigurēšana, uzstādīšana un sistēmas testēšana notika Saeimas pavasara un rudens sesiju starplaikā. Pirms jaunās sistēmas izmantošanas deputātiem tika dota iespēja iepazīties ar tās darbību un izmēģināt jaunās pultis praksē.

Pirms šodienas Saeimas sēdes deputāti balsošanas iekārtas pārbaudīja ar simbolisku jautājumu – vai Latvija ir labākā vieta pasaulē vasaras pavadīšanai. Par šo apgalvojumu nobalsoja 80 deputāti, bet četri atturējās. Pēc balsojuma sēžu zālē izskanējuši skaļi saucieni.

Jaunās elektroniskās balsošanas iekārtas iegādātas publiskā iepirkumā. Sistēmas aparatūras piegādi nodrošināja SIA “A-T Trade Music”.

Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija liecina, ka Saeima ar uzņēmumu noslēdza līgumu par konferenču sistēmas iegādi 321 510 eiro vērtībā.

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