Gatis Eglītis Foto: Timurs Subhankulovs

Saeimas komisija izsaka Eglītim mutvārdu brīdinājumu par viņa ierakstu sociālajos tīklos Ieteikt







Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šodien lēma izteikt jaunajam labklājības ministram Gatim Eglītim (JKP) mutvārdu brīdinājumu par viņa ierakstu sociālajos tīklos, no kura varēja noprast, ka valdošās koalīcijas partijas Eiropas fondu sadalē “primāri rūpēsies par savām pašvaldībām”.

Līdz šodienas Saeimas sēdei, kurā jaunais ministrs noliks deputāta mandātu uz laiku, Eglītis vēl oficiāli ir Saeimas deputāts, kā rezultātā, saņemot Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) iesniegumu, parlamentāriešiem bija iespēja vērtēt viņa izteikumu atbilstību deputātu ētikas kodeksam.

Par lietas ierosināšanu balsis sadalījās ļoti līdzīgi, tomēr pieciem deputātiem balsojot “par” un četriem “pret” – komisija lēma ierosināt lietu pret Eglīti.

Parlamentārietis Aldis Adamovičs (JV) uzsvēra, ka, viņaprāt, kolēģa izteikums bija pēcvēlēšanu “emocionāls uzplūds”. Tāpat viņš atzīmēja, ka šodien kolēģa uzrunā sadzirdējis atvainošanos, tāpēc viņš negribēja piekrist ZZS kolēģiem, kuri teikuši, ka Eglītis noliedz savu vainu.

Adamovičs rosināja Eglītim noteikt maigāko no sodiem jeb mutvārdu brīdinājumu.

Tikmēr opozīcijas deputāts Vitālijs Orlovs (S) piedāvāja krietni bargāku sodu – rakstisku brīdinājumu, kuru nolasa no Saeimas tribīnes un iekļauj oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Savā iesniegumā ZZS frakcija bija norādījusi, ka ar savu ierakstu Eglītis pārkāpis četrus deputāta ētikas kodeksa punktus, tomēr komisija tikai vienā saskatīja pārkāpumu.

Jaunajam labklājības ministram izteikts mutvārdu brīdinājums par ētikas kodeksa astotā punkta pārkāpumu, kurš paredz, ka deputāts nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu darbību. Šis punkts arī paredz, ka deputāts respektē cilvēktiesības un argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz sava oponenta rasi, dzimumu, ādas krāsu, tautību, valodu, reliģisko pārliecību, sociālo izcelsmi vai veselības stāvokli.

Jau ziņots, ka Eglītis mikroblogošanas vietnē “Twitter” bija ierakstījis aicinājumu Latvijas Reģionu apvienībai, ZZS un “Saskaņai” pārāk nesapriecāties par uzvarām pašvaldību vēlēšanās, jo “3.jūnija valdības restarts nozīmē to, ka lielās valsts budžeta, Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma naudas plūsmas kontrolēs četras koalīcijas partijas (Nacionālā apvienība, JKP, “Jaunā vienotība” un “Attīstībai/Par”), kas primāri rūpēsies par savām pašvaldībām”.

Šie izteikumi izpelnījās vairāku “Twitter” lietotāju kritiku, piemēram, domnīcas “Providus” direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka Eglītim vaicāja, vai tieši pret šādu politiku – naudas došanu savējiem – Jaunā konservatīvā partija nebija solījusi cīnīties.

Viņa vaicāja Eglītim, vai šāda politika, dāvāt īpašas privilēģijas pašvaldībām, kuru vadībā ir tā brīža koalīcijas partiju pārstāvji, ir jāturpina vai jāizbeidz.

Uz šo ierakstu reaģēja arī citi “Twitter” lietotāji, aicinot jauno mistru jau “kravāt kastes promiešanai”.

Eglītis šo ierakstu ātri izdzēsa un ierakstīja maigāku: “Man būs interesanti vērot, kā pašvaldību vēlēšanu rezultāti ietekmēs gaidāmās ES fondu/RRF atbalsta naudas plūsmas. For the record: JKP nav “savu” pašvaldību.”

Eglītis aģentūrai LETA atzina, ka arī pirmais ieraksts mikroblogošanas vietnē bija viņa rakstīts. Politiķis sacīja, ka vēlējies tikai paust savu viedokli par kādreiz ierasto praksi atbalsta līdzekļu sadalē, lielāko atbalstu novirzot ZZS pašvaldībām. Viņš solās, ka šāds princips turpmāk vairs netikšot īstenots.

Tikmēr ZZS medijiem izplatītajā paziņojumā norādījusi, ka aicina Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) nekavējoties vērtēt Eglīša atbilstību amatam un spēju atbildīgi pildīt valdības locekļa pienākumus. ZZS valde uzskata, ka Eglīša izteikumi “Twitter” ir nepieņemami un absolūti neizprotami, ievērojot to, ka valdībai un katram tās ministram ir jāstrādā visas valsts iedzīvotāju labā.

Eglītis, ZZS valdes ieskatā, “paužot šādus draudus” novadiem un pilsētām, kurās vēlētāji ir atbalstījuši citu, ne valdības koalīcijas partiju, politisko spēku pārstāvjus, ir demonstrējis klaju nekompetenci un līdz ar to neatbilstību ministra amatam. “Mēs redzam Eglīša pārstāvētās Jaunās konservatīvās partijas pieticīgos panākumus vietvaru vēlēšanās. Tomēr šādi klaji draudi vēlētājiem, ka tie ir atbalstījuši it kā nepareizus novada un pilsētu domju deputātus un tādējādi to labklājība un iespēja tālāk attīstīt pašvaldību būs liegta, ir nepieņemami un tiesiskā valstī nav pieļaujami,” pauda ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.

ZZS valde uzskata, ka pēc šādiem valdības locekļa izteikumiem ir jāvērš arī Eiropas Komisijas uzmanība uz to, ka Latvijā Eiropas fondu finansējumu plānots sadalīt nevis labākajiem projektiem, bet pēc politiskās piederības.

Tikmēr Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzskata, ka katram ministram ir jāatbild par saviem izteikumiem un rūpīgi jāpārdomā savi vārdi pirms to paušanas publiski, vienlaikus, viņaprāt, Eglītim vēl būtu jāļauj strādāt.

Komentējot Eglīša ierakstu sociālajos tīklos, Kariņš pirmdien pēc Sadarbības sanāksmes teica, ka ne viņš, ne valdība nevar šķirot pašvaldības starp “savējām vai svešām”. Viņaprāt, visas pašvaldības ir “savējās”, neatkarīgi no tā, kura koalīcija to vada. “Vietvaras ir ļoti dažādas, un vienmēr ir bijušas. Nevar nekādā veidā tās šķirot “savējās” un “svešās”,” uzsvēra premjers, piebilstot, ka visiem lēmumiem, ko valdība pieņem, jābūt ar šādu izejas pozīciju.

Atbildot uz jautājumu, vai Eglītim šo izteikumu sakarā jādemisionē, Kariņš teica, ka jaunā labklājības ministra atbilstību amatam rādīs laiks, un šobrīd viņam jāļauj strādāt. Premjers atgādināja katram jaunajam ministram, kurš tikai pagājušonedēļ pievienojies Ministru kabinetam, ka ministrs vairs nav privātpersona ar savu privāto viedokli, bet gan persona, kas pārstāv visu valdību.