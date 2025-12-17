Sagaidi Jauno gadu muzikāla restorāna atmosfērā un deju ritmos 0
Ikvienam lieliska iespēja 2026. gadu sagaidīt grezni, dzirkstoši un patīkamos džeza mūzikas ritmos. Gada pēdējā naktī, 31. decembrī, koncertzāle “Palladium” Rīgā pārtaps par greznu muzikālu restorānu – vietu, kur Jaunais gads tiks sagaidīts ar izsmalcinātību, džeza ritmiem un svētku mirdzumu. Svinību apmeklētājus priecēs izsmalcināts “Cabaret Fabula Rasa” priekšnesums, savukārt Jaunā gada rītu būs iespējams sagaidīt ar enerģiskām dejām.
“Cabaret Fabula Rasa” priekšnesums gada tumšākajā laikā liek koncertzālei “Palladium” iemirdzēties kā spoža nakts pērlei, pārtopot par muzikālu restorānu, kur viesi pie galdiņiem kļūst par daļu no notikuma, iejūtoties mūzikas un skatuves baudītāju lomās. Jaungada naktī uz skatuves atdzīvosies muzikālie un vizuālie stāsti – džeza orķestra, solistu, dejotāju, aktieru, mīmu un DJ izpildījumā. Uzveduma solisti Miķelis Putniņš, Patrisha, Grēta Grantiņa un Liene Atvara, bet programmas vadītājs – Nauris Brikmanis Žaka Šarma lomā.
Vakars savīsies vienotā plūsmā – dzirkstošs, daudzslāņains un piesātināts ar mirkļiem, ko vislabāk izdzīvot kopā ar tuvākajiem. Un noteikti kāds no skaņdarbiem, īpaši aranžēts “Cabaret” orķestra izpildījumā, atmodinās personiskas atmiņas, sajūtas vai atgādinās par kādu sev tuvu dziesmu.
Viesi aicināti tērpties kabarē stīlā – drosmīgākie un radošākie tērpi tiks īpaši izcelti.
Ierašanās 31. decembrī koncertzālē “Palladium” no pl. 19.30, lai jau pl. 20.00 sāktu baudīt koncertiestudējumu “Cabaret Fabula Rasa” divās daļās. Savukārt pēc Jaunā 2026. gada sagaidīšanas sanākušos izklaidēs DISKOPAULS.
Projekts DISKOPAULS ir enerģisks un spilgts muzikāls veltījums maestro Raimonda Paula leģendārajiem skaņdarbiem, ietērpjot tos deju un disko ritmos. Uz skatuves kāps enerģiskie un talantīgie Latvijas mākslinieki – Miķelis Putniņš, Elza Rozentāle, Žoržs Siksna, Toms Mikāls, Kristians Priekuls, Rūdolfs Dankfelds, Marija Valmiera, Inese Bērziņa.
Svinības turpināsies līdz pat pl. 4.00 rītā DJ mūzikas ritmos un dejās, ar viesmīļu apkalpošanu.
Kolektīvo rezervāciju un biļetes iespējams iegādāties mājaslapā www.cabaret.lv. Biļešu cenā nav iekļauti ēdieni un dzērieni. To iepriekšēja pasūtīšana pieejama pasākuma ēdinātāja restorāna “Hercogs Garden” speciāli izveidotajā mājaslapā: www.kabare.lv
Lai dzirkstošs Jaunais 2026. gads!