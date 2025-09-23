Foto: Unsplash

Trešdien naktī un no rīta daudzviet Latvijā gaidāma salna, bet būs arī lietus mākoņi, prognozē sinoptiķi.

Naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, no rīta tas palielināsies. Vietām – galvenokārt Vidzemē – īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Minimālā gaisa temperatūra būs +1..+7 grādi, piekrastē – līdz +12 grādiem. Zāles augstumā daudzviet gaidāma salna.

Dienā lielā valsts daļā īslaicīgi līs, kopā ar lietusgāzēm vietām iespējama krusa. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš, piekrastē un zem lielākajiem nokrišņu mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 14-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +11..+15 grādus.

Rīgā trešdien brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes un krusa. Ziemeļrietumu vējš brāzmās dažbrīd pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +9 grādiem un dienā nepārsniegs +13 grādus.

