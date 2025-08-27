Sarkandaugavas apkaimē nogranduši nelieli sprādzieni. Kas tur notiek? 0
Trešdien Rīgā, Sarkandaugavas apkaimē, degot litija baterijām, radušies nelieli sprādzieni, aģentūru LETA noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Plkst.8.23 saņemts izsaukums uz Uriekstes ielu Rīgā, kur atklātā teritorijā dega litija baterijas 15 kvadrātmetru platībā un sadzīves atkritumi 30 kvadrātmetru platībā.
VUGD norādīja, ka degot litija baterijas rada nelielus sprādzienus, un to dzēšanai nevar izmantot ūdeni, jo tas ar baterijām reaģē, radot vēl papildu bīstamību.
Plkst.13.32 ugunsdzēsēji ar degošajām baterijām bija tikuši galā un darbu notikuma vietā noslēdza. Cietušo un evakuēto ugunsgrēkā nebija.