#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
ugunsgreks, ugunsdzesejs, vugd
ugunsgreks, ugunsdzesejs, vugd
Foto: Zane Bitere/LETA

Sarkandaugavas apkaimē nogranduši nelieli sprādzieni. Kas tur notiek? 0

LETA
16:56, 27. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Trešdien Rīgā, Sarkandaugavas apkaimē, degot litija baterijām, radušies nelieli sprādzieni, aģentūru LETA noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Reklāma
Reklāma
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
“Šodien saņēmu algu, vakarā jau puses nav, jāņem kredīts!” Latviete atklāj patieso situāciju, kā šobrīd lielākā daļa no mums dzīvo 12
Kokteilis
Likteņa skūpsts: cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, tiek uzskatīti par visveiksmīgākajiem
Lasīt citas ziņas

Plkst.8.23 saņemts izsaukums uz Uriekstes ielu Rīgā, kur atklātā teritorijā dega litija baterijas 15 kvadrātmetru platībā un sadzīves atkritumi 30 kvadrātmetru platībā.

VUGD norādīja, ka degot litija baterijas rada nelielus sprādzienus, un to dzēšanai nevar izmantot ūdeni, jo tas ar baterijām reaģē, radot vēl papildu bīstamību.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Es neko neesmu izdarījis… Tas ir neticami!” Kā latviešu latīņamerikāņu deju tiesnesis Sergejs Sinkins kļuva par sensāciju Ķīnā
Laikraksts: Vācija noskaidrojusi visu “Nord Stream” spridzinātāju vārdus. Kas viņi ir?
Kokteilis
Līdzi pat savs tualetes papīrs: atklāts, cik dīvainas ir karaļa Čārlza III prasības ceļojot

Plkst.13.32 ugunsdzēsēji ar degošajām baterijām bija tikuši galā un darbu notikuma vietā noslēdza. Cietušo un evakuēto ugunsgrēkā nebija.

SAISTĪTIE RAKSTI
Par “dzērājšoferu” pārkāpumiem soda arī viņu ģimenes – kā tas izpaužas?
Valsts Policija rosina apsūdzēt bijušo futbola kluba “Babīte” pārstāvi par seksuālu vardarbību pret bērniem
Šoks Latgalē: meža biezoknī atrasti 100 kilogrami narkotiku – policija atklāj neticamu slēpni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.