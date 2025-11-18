“Valsts politika palikusi par tādu “X”, “TikToka” vai “Facebook” politiku,” Augulis par Siliņas publisko kritiku ministriem, kuri neieradās uz svarīgu sēdi 0
Ministru prezidentes Evikas Siliņas publiskā kritika, kas vērsta pret vairākiem ministriem par nepiedalīšanos diskusijā par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, raisījusi atbildes reakciju arī no “Zaļo un Zemnieku savienības” pārstāvjiem. TV24 raidījumā “Ziņu TOP” to komentēja Saeimas deputāts (ZZS), bijušais satiksmes ministrs (2016-2019) un labklājības ministrs (2014-2016) Uldis Augulis.
Augulis norādīja, ka šādu jautājumu apspriešana ar vienkāršotu saziņu sociālajos tīklos nav atbilstoša nopietnai politiskai diskusijai.
“Man nākošgad būs 20 gadi, kopš es esmu lielajā politikā, vēl 6 gadi pirms tam pašvaldības vadībā. Šobrīd tā politika ir palikusi “Twitter”, “X” vai “TikTok”, “Facebooka” politika, kur mēs mēģinām kaut kādā veidā iemest kaut kādus asumus, tajā pašā laikā nepaskatoties spogulī, kur un kā mēs uzliekam vai savelkam jostu,” norādīja Augulis.
Viņš arī uzsvēra, ka diskusijas par Latvijas pozīciju Eiropas Savienības budžetā nenotiek vienā komisijā un nav tikai atsevišķu ministru atbildība: “Šie ir tie jautājumi, kuri neprasa vienā komisijā izlemjošus jautājumus. Tiek gatavota Latvijas pozīcija, kur tad, protams, būs ministriem jāaizstāv Latvijas pozīcijas.”
Reaģējot uz Siliņas pārmetumiem, Augulis norādīja, ka arī daži “Jaunās Vienotības” pārstāvēti ministri nav piedalījušies diskusijā, taču viņu vārdus publiski Siliņa nepiemin.
“No mūsu puses piedalījās arī Meļņa kungs kā ministrs. Tad jau mēs varam pajautāt pretī – kāpēc visi “Jaunās Vienotības” ministri nepiedalījās?” tā Augulis.
