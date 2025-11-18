Foto: Dainis Bušmanis

“Vēl sliktāk ir, ja skaņa nepazūd!” Automehāniķis brīdina par dzinēja klaboņas bīstamākajiem cēloņiem 0

LA.LV
Praktiski

Dzinējs ir automašīnas sirds, un tā stāvoklis nosaka, cik ilgi transportlīdzeklis kalpos bez dārgiem remontiem. Reizēm motors pats brīdina par problēmām – atliek tikai ieklausīties, norāda ārzemju medijs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums
RAKSTA REDAKTORS
Latviju pārņēmusi interneta apokalipse – nestrādā lielākie portāli, problēmas skar neskaitāmus cilvēkus 25
Kokteilis
Kā un kur tu satiksi savu īsto vīrieti: to tev pateiks tavs dzimšanas mēnesis
Lasīt citas ziņas

Automehāniķis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi uzsver: visbīstamākā skaņa brīdī, kad iedarbina dzinēju, ir metāliska klaboņa.

“Ja to dzird tūlīt pēc iedarbināšanas un tā ātri pazūd, bieži pie vainas ir degviela. Šādi dzinējs var uzvesties, ja 95 vietā iepildīts 92 benzīns,” viņš skaidro.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Pāri Indijas okeānam pirātu ūdeņos: 12 gadus atpakaļ pameta algotu darbu, lai apceļotu pasauli. Pēdējā LA.LV saruna ar iedvesmojošo Kārli Berdali
“Latvija nav pelnījusi neatkarību”; sieviete, skarbi izsakoties par Latviju, sadusmo soctīklotājus
Rinkēvičs 33 personām pasniedzis valsts augstākos apbalvojumus; sveikts arī gada rīdzinieks

Taču problēma ne vienmēr slēpjas degvielā. Kad motors ir auksts, klaboņa var būt radusies nesasildītu hidraulisko pacēlāju dēļ. Eļļas trūkuma rezultātā metāla detaļas īslaicīgi darbojas “sausā” režīmā. Pāris minūšu laikā skaņai vajadzētu izzust. Ja tā saglabājas vai kļūst skaļāka – tas jau ir nopietns brīdinājums, ka jāieplāno servisa apmeklējums.

Mehāniķis piebilst: neliela klaboņa vienmērīgas darbības laikā var liecināt par nepareizi noregulētu vārstu atstarpi. Šo defektu jānovērš servisā, pretējā gadījumā ar laiku nolietosies sadales vārpsta un stūmējstieņi – un tas izmaksās dārgi.

“Vēl sliktāk ir, ja metāliskā klaboņa pēc uzsilšanas nepazūd, bet pastiprinās,” brīdina automehāniķis. “Tā var liecināt par virzuļu vai bukšu nodilumu. Šādā gadījumā bez nopietna remonta neiztikt.”

Eksperti iesaka neignorēt aizdomīgas skaņas pat, ja tās ir īslaicīgas. Dažus simtus iztērēt diagnostikai ir daudz izdevīgāk nekā vēlāk maksāt vairākus tūkstošus par remontu.

Ja pēc iedarbināšanas dzirdama metāliska klaboņa, vispirms jāpārbauda eļļas līmenis un jāpārliecinās, ka automašīnā tiek lieta kvalitatīva degviela. Taču pats galvenais – nevilcināties. Šāds troksnis var novest ne tikai pie augstām izmaksām servisā, bet arī pie automašīnas apstāšanos visnepiemērotākajā brīdī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Plāno jauna auto iegādi? Eksperti atklāj, kuros mēnešos cenas ir viszemākās
Odometru grozītāji dzīvo, cepuri kuldami. Aplēsta to aptuvenā “peļņa”
Zināms, cik bieži rudenī jāmazgā automašīna, lai izvairītos no rūsas un dārgiem remontiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.