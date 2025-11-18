“Vēl sliktāk ir, ja skaņa nepazūd!” Automehāniķis brīdina par dzinēja klaboņas bīstamākajiem cēloņiem 0
Dzinējs ir automašīnas sirds, un tā stāvoklis nosaka, cik ilgi transportlīdzeklis kalpos bez dārgiem remontiem. Reizēm motors pats brīdina par problēmām – atliek tikai ieklausīties, norāda ārzemju medijs.
Automehāniķis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi uzsver: visbīstamākā skaņa brīdī, kad iedarbina dzinēju, ir metāliska klaboņa.
“Ja to dzird tūlīt pēc iedarbināšanas un tā ātri pazūd, bieži pie vainas ir degviela. Šādi dzinējs var uzvesties, ja 95 vietā iepildīts 92 benzīns,” viņš skaidro.
Taču problēma ne vienmēr slēpjas degvielā. Kad motors ir auksts, klaboņa var būt radusies nesasildītu hidraulisko pacēlāju dēļ. Eļļas trūkuma rezultātā metāla detaļas īslaicīgi darbojas “sausā” režīmā. Pāris minūšu laikā skaņai vajadzētu izzust. Ja tā saglabājas vai kļūst skaļāka – tas jau ir nopietns brīdinājums, ka jāieplāno servisa apmeklējums.
Mehāniķis piebilst: neliela klaboņa vienmērīgas darbības laikā var liecināt par nepareizi noregulētu vārstu atstarpi. Šo defektu jānovērš servisā, pretējā gadījumā ar laiku nolietosies sadales vārpsta un stūmējstieņi – un tas izmaksās dārgi.
“Vēl sliktāk ir, ja metāliskā klaboņa pēc uzsilšanas nepazūd, bet pastiprinās,” brīdina automehāniķis. “Tā var liecināt par virzuļu vai bukšu nodilumu. Šādā gadījumā bez nopietna remonta neiztikt.”
Eksperti iesaka neignorēt aizdomīgas skaņas pat, ja tās ir īslaicīgas. Dažus simtus iztērēt diagnostikai ir daudz izdevīgāk nekā vēlāk maksāt vairākus tūkstošus par remontu.
Ja pēc iedarbināšanas dzirdama metāliska klaboņa, vispirms jāpārbauda eļļas līmenis un jāpārliecinās, ka automašīnā tiek lieta kvalitatīva degviela. Taču pats galvenais – nevilcināties. Šāds troksnis var novest ne tikai pie augstām izmaksām servisā, bet arī pie automašīnas apstāšanos visnepiemērotākajā brīdī.