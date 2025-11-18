Foto. pexels.com/Kaboompics.com

Kad kakls ir iekaisis, šķiet, ka katra kumosa norīšana kļūst par īstu izaicinājumu. Bet daudzi nemaz nenojauš, ka daži ikdienišķi pārtikas produkti var tikai pasliktināt šo situāciju un paildzināt atveseļošanās periodu. Izārstēties no kakla sāpēm palīdz ne tikai zāles vai siltas tējas, bet arī gudra attieksme pret to, ko liekam uz šķīvja. Lūk, pieci pārtikas produkti, kurus ir vērts izslēgt no savas ēdienkartes, kamēr cīnies ar kakla sāpēm.

Skābi produkti

Lai gan citrusaugļi šķiet pilni ar vitamīniem, iekaisušam kaklam tie var būt kā sāls uz atvērtas brūces. Skābie produkti satur augstu skābes līmeni, kas kairina jau bojāto gļotādu, pastiprina pietūkumu un dedzinošo sajūtu rīklē. Tā rezultātā kakls dzīst lēnāk un nepatīkamā kņudināšana kaklā turpinās daudz ilgāk.

Visbiežāk cilvēki neapzināti izvēlas produktus, kas kakla sāpju laikā tikai pastiprina kairinājumu. Piemēram, apelsīni, citroni, laims un greipfrūti ir bagāti ar C vitamīnu, taču to augstais skābuma līmenis var ievērojami pasliktināt pašsajūtu. Līdzīgi arī ir ar tomātiem un produktiem, kas satur tomātus, piemēram, tomātu sula un kečups satur skābes, kas kaitē jutīgajai gļotādai.

Arī skābēti dārzeņi, piemēram, kāposti vai marinēti gurķi, satur etiķi, kas var pastiprināt kairinājumu un sausumu kaklā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

