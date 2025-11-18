TV24 direktors par biznesā nepieciešamo jaudu: Atbrauc maza tauta – letiņi – un sāk klapēties, sisties 0
Klāvs Kalniņš, TV24 direktors, TV24 raidījumā “Preses klubs” atklāj, ka jaunībā aizrautīgi spēlējis hokeju un šī pieredze viņā iemācījusi latviešu raksturīgo cīņassparu. Viņš uzskata, ka šo neatlaidību un drosmi vajadzētu vairāk izmantot arī biznesā.
Kalniņš stāsta, ka jaunībā daudz nodarbojies ar hokeju. Ar šo sporta veidu viņš izbraukājis arī visu pasauli. Stāstot par savām sajūtām, viņš pauž, ka latvietis kopā ar jaunības maksimālismu mazliet ir kā huligāns.
“Atbrauc maza tauta – letiņi –, aizbrauc uz Ameriku vai uz Kanādu, Zviedriju, un tad tu tur sāc klapēties, sisties. Baigi labas sajūtas,” atklāj TV24 direktors.
Viņaprāt, ir jāmeklē veidi, kā šo sajūtu pārnest biznesa vidē. “Manuprāt, mēs esam palikuši mazliet politiski noslīpēti. Mums vairāk ir jārāda ne tikai kultūras cilvēki un sportisti, jo tie ar saviem panākumiem ir starmešos, bet vajag izgaismot arī tādus cilvēkus, kas ir zinātnieki, izgudrotāji, biznesmeņi – visi cilvēki, kas ikdienā nav redzami, bet ir ļoti spēcīgi latvieši,” uzskatos dalās Kalniņš.