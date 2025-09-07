Foto: Shutterstock

Septembris ir jaunā vasara. To apstiprina laika prognoze pirmdienai 0

LETA
15:20, 7. septembris 2025
Ziņas Dabā

Pirmdien gaiss iesils līdz +22…+27 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Kokteilis
FOTO. Vai atceries filmu par Sprīdīti? Apskaties, kā tagad izskatās Princeses Zeltītes un Sprīdīša lomas atveidotāji
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
Lasīt citas ziņas

Dažviet rietumos īslaicīgs lietus. Vējš būs lēns.

Rīgā pirmdienas rīta pusē būs neliels mākoņu daudzums, bet vēlāk skaidrosies un spoži spīdēs saule, gaisu sakarsējot līdz +26 grādiem. Nokrišņu varbūtība ir neliela.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
Patiesības mirklis ir klāt – turpināsim sildīties saulē vai sāksim kurt kamīnus?! Laika prognoze nākamajai nedēļai
VIDEO. Lidostā policijas suns neatlaidīgi ošņā ceļotājas koferi, pēc pārbaudes tajā atklājas negaidīts saturs

Gaidāmajā naktī laika apstākļus turpinās noteikt anticiklons, tādēļ gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Vējš būs lēns, un atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka.

Gaisa temperatūra naktī nepazemināsies zem +13…+18 grādiem, vienīgi galējos austrumu rajonos, kur rīta stundās debesis skaidrosies visvairāk, gaiss atdzisīs pat līdz +11…+12 grādiem.

Rīgā nakts paies ar daļēji mākoņainu laiku, bet bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra nebūs zemāka par +16…+18 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Eksperti skaidro, vai tiešām līs. Ko patiesībā nozīmē “40% lietus iespējamība” laika prognozē?
RAKSTA REDAKTORS
“Vērojot liepu ziedus un gājputnus…” Laika vērotājs Bukšs atklāj, kāds būs rudens un kad sāksies ziema
Jāizbauda! Svētdien laikapstākļi būs kā labā jūlija dienā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.