Krāpnieki nemitīgi maina noziedzības veidus, un pašlaik telefonkrāpnieki zvana it kā Smart-ID vārdā, lai tādējādi iegūtu iedzīvotāju uzticību un ievāktu dažādus ar finansēm saistītus datus, piemēram, internetbankas pieejas informāciju, tālāk ar to palīdzību izzogot naudu no upura konta. Eksperti skaidro, kā atpazīt jauno krāpšanas shēmu un pasargāt sevi no telefonkrāpniekiem.

Populārais krāpnieku atmaskotājs Elviss Strazdiņš vietnē “X” arī atzīst, ka “krāpnieki ir ķērušies pie jauniem paņēmieniem. Šoreiz viņi izliekas par Smart-ID darbiniekiem. Šī ir viena no sarežģītākajām pikšķerēšanas shēmām, kuru Latvijā esmu redzējis.”

Pēdējās nedēļās tiek saņemts arvien vairāk ziņojumu par jaunu telefonkrāpnieku shēmu – iedzīvotāji saņem zvanus it kā no Smart-ID darbiniekiem. Bieži sākotnējā zvana veikšanā tiek izmantots robots – automātiskais atbildētājs, kurš iedzīvotāju informē, ka uz jaunas ierīces tiek uzstādīts viņa Smart-ID konts. Ja zvana saņēmējs neesot šo darbību veicis, tālāk tiek aicināts sazināties ar operatoru, nospiežot taustiņu “1”. Izpildot šīs darbības, klients šķietami tiek savienots ar Smart-ID operatoru, kas patiesībā ir krāpnieks. Bieži šis pārstāvis pat runā latviešu valodā, kas raksturota kā robotiska.

“Tālāk process pāriet jau “pazīstamākā” krāpšanas shēmā – klients tiek informēts par radušos apdraudējumu, un sarunai tiek pieaicināti it kā policijas un bankas darbinieki, kuri palīdzēs novērst apdraudējumu. Cerot, ka šādi ir iegūta iedzīvotāja uzticība, krāpnieks tad aicina izpaust kādu sensitīvu informāciju, piemēram, internetbankas pieejas datus vai kartes datus un tās PIN kodu, izmaksāt skaidru naudu un nodot to kurjeriem vai pat atdot savu maksājumu karti kopā ar tās PIN kodu it kā kartes nomaiņai. Šīs darbības tiek veiktas, lai krāpnieki iegūtu piekļuvi klienta finanšu līdzekļiem, kas diemžēl nereti arī izdodas, jo shēma, kurā krāpnieki uzdodas par uzticamas iestādes pārstāvjiem, dažkārt spēj pārliecināt pat ļoti piesardzīgus un zinošus cilvēkus,” LA.lv skaidroja Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Celma.