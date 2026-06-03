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Sinoptiķi prognozē: ceturtdien Latvijā pastirpināsies vējš 0

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LETA
14:48, 3. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā pastiprināsies dienvidaustrumu vējš, prognozē sinoptiķi.

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Naktī un no rīta būs pārsvarā skaidrs laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra saullēktā pazemināsies līdz +9..+14 grādiem, vietām austrumu novados – līdz +7 grādiem.

Dienā saradīsies daudz mākoņu, pievakarē Kurzemes dienvidrietumos gaidāms neliels lietus. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+25 grādiem.

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Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, nelīs. Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaiss atdzisīs līdz +14 grādiem; dienā gaidāmas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra sasniegs +23 grādus.

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