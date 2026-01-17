“Šis ir labs brīdis, lai sāktu dzert,” Kallasa aicina pasauli ķerties pie pudeles, bet Braže iesaka konkrētu “mantu” 5
Eiropas Savienības (ES) Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa privāti likumdevējiem Eiropas Parlamentā sacījusi, ka šī brīža globālā situācija ir tik sarežģīta, ka to varētu uzskatīt par “labu brīdi, lai sāktu dzert”, ziņo “Politico”.
Kallasa politisko grupu līderiem Eiropas Parlamentā norādījusi, ka, lai gan viņa pati daudz nedzer, ņemot vērā notikumus pasaulē, varbūt ir īstais brīdis ar to sākt, sacīja divas personas, kas bija sanāksmē.
Viņa izteicās aptuveni tajā pašā laikā, kad Grenlandes un Dānijas ārlietu ministri tikās ar ASV viceprezidentu Džeimu Deividu Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu Donalda Trampa draudus pārņemt Arktikas salu.
ES augstākā diplomāte — kura koordinē bloka ārpolitiku 27 dalībvalstu — izteica joku tikšanās laikā ar Parlamenta frakciju līderiem. Viņas komentāri izskanēja pēc tam, kad galvenie Eiropas Parlamenta deputāti bija sākuši vēlēt viens otram laimīgu Jauno gadu. Tajā pašā laikā sanāksmē klātesošie piebilda, ka globālie notikumi nepadara šo Jauno gadu nemaz tik “laimīgu”.
Ar Eiropā pieaugošo bažu fonu par iespēju, ka Tramps varētu ieņemt Grenlandi, masu protestiem pret islāmistu režīmu Irānā, kā arī notiekošajiem konfliktiem Ukrainā un Gazā un ASV operāciju Venecuēlā, ģeopolitika ir kļuvusi par ES steidzamāko jautājumu. Viena no Kallasas nesenajām darbībām bija paziņojums “Politico”, ka viņa ir gatava ierosināt jaunas sankcijas pret Irānu pēc valdības represijām, kurās, kā ziņots, gājuši bojā simtiem cilvēku.
Kallasas preses pārstāvis uzreiz neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.
Uz Kallas aicinājumu ķerties pie alkohola reaģējusi arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Viņa aicinājusi cilvēkus nobaudīt “Ōbdo Rīga” džinu, savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna, atsaucoties uz Bražes aicinājumu, sacījis, ka izskatās, ka tagad mēs pārejam no “vecā labā” Rīgas Balzāma uz kaut ko izsmalcinātāku.
So it seems we’re upgrading from the good old Rīgas Balzams to something fancier now? https://t.co/EhNHBCROsT
— Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 15, 2026