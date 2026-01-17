FOTO: LA.LV kolāža

“Šis ir labs brīdis, lai sāktu dzert,” Kallasa aicina pasauli ķerties pie pudeles, bet Braže iesaka konkrētu “mantu” 5

LA.LV
9:29, 17. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Savienības (ES) Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa privāti likumdevējiem Eiropas Parlamentā sacījusi, ka šī brīža globālā situācija ir tik sarežģīta, ka to varētu uzskatīt par “labu brīdi, lai sāktu dzert”, ziņo “Politico”.

Vai zināji, ka ir pārtikas produkti, kurus absolūti nevajadzētu uzglabāt ledusskapī? Par dažiem no tiem jūs būsiet pārsteigti
Kas tad šim aiz ādas? Lukašenko dod pēkšņu rīkojumu valsts armijai
Apkure atslēgta, elektrības nav, ārā – sals: ukraiņu padomi, kā saglabāt siltumu mājoklī
Lasīt citas ziņas

Kallasa politisko grupu līderiem Eiropas Parlamentā norādījusi, ka, lai gan viņa pati daudz nedzer, ņemot vērā notikumus pasaulē, varbūt ir īstais brīdis ar to sākt, sacīja divas personas, kas bija sanāksmē.

Viņa izteicās aptuveni tajā pašā laikā, kad Grenlandes un Dānijas ārlietu ministri tikās ar ASV viceprezidentu Džeimu Deividu Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu Donalda Trampa draudus pārņemt Arktikas salu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šodien vējš dzenās mākoņus un nokrišņi nav gaidāmi
VIDEO. Donalds Tramps vizītes laikā rūpnīcas darbiniekam parāda vidējo pirkstu
VIDEO. Aitu bars iebrūk Vācijas lielveikalā un izposta dzērienu nodaļu

ES augstākā diplomāte — kura koordinē bloka ārpolitiku 27 dalībvalstu — izteica joku tikšanās laikā ar Parlamenta frakciju līderiem. Viņas komentāri izskanēja pēc tam, kad galvenie Eiropas Parlamenta deputāti bija sākuši vēlēt viens otram laimīgu Jauno gadu. Tajā pašā laikā sanāksmē klātesošie piebilda, ka globālie notikumi nepadara šo Jauno gadu nemaz tik “laimīgu”.

Ar Eiropā pieaugošo bažu fonu par iespēju, ka Tramps varētu ieņemt Grenlandi, masu protestiem pret islāmistu režīmu Irānā, kā arī notiekošajiem konfliktiem Ukrainā un Gazā un ASV operāciju Venecuēlā, ģeopolitika ir kļuvusi par ES steidzamāko jautājumu. Viena no Kallasas nesenajām darbībām bija paziņojums “Politico”, ka viņa ir gatava ierosināt jaunas sankcijas pret Irānu pēc valdības represijām, kurās, kā ziņots, gājuši bojā simtiem cilvēku.

Kallasas preses pārstāvis uzreiz neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.

Uz Kallas aicinājumu ķerties pie alkohola reaģējusi arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Viņa aicinājusi cilvēkus nobaudīt “Ōbdo Rīga” džinu, savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna, atsaucoties uz Bražes aicinājumu, sacījis, ka izskatās, ka tagad mēs pārejam no “vecā labā” Rīgas Balzāma uz kaut ko izsmalcinātāku.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Baltijas jūra kā skaidrs mērķis: Kallasa par Maskavas “ēnu floti”, riskiem un solījumiem
Uzbrukums Putina rezidencei: Kallasa Vecgada vakarā komentē savu versiju par notikušo
Kallasa: Ja Krievijas armija būs liela, ja tās militārais budžets būs tik liels, kāds tas ir pašlaik, viņi gribēs to atkal izmantot
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.