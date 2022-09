“Šis nodoklis ir nepareizs, negodīgs un netaisnīgs!” Krištopans par plāniem atcelt nekustamā īpašuma nodokli Ieteikt







Atbild uzņēmējs un ekspremjers Vilis Krištopans (LPV) un Saeimas deputāts Jānis Dombrava (NA)

Moderatore Anita Daukšte TV24 raidījumā “Cīņa par Latviju. Dueļi” vaicā: “Jūsu programmā ir ierakstīts, ka atcelsim nekustamā īpašuma nodokli.”

V. Krištopans: Jā, pilnīgi atcelsim. Tas ir tikai 170 miljonu eiro ienākums valstij. Tas nav nekas pie Rīgas pilsētas budžeta viena miljarda eiro apmērā, no kā 600 milj. eiro veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Šī nekustamā īpašuma nodokļa nauda ir jāatstāj uz rokas cilvēkiem, jo sevišķi tagad, kad ir nenormālas cenas uz visu. Jo uzskatām, ka šis nodoklis ir nepareizs, negodīgs un netaisnīgs. Tāpēc, ka blakus esošām privātmājām nodokļu apmērs var atšķirties pat trīsreiz. Šim nodoklim nav nekāda fiskāla efekta.

Aviokompānijas “airBaltic” glābšanā valsts ieguldīja divreiz vairāk līdzekļu, nekā visi valsts iedzīvotāji samaksā nekustamā īpašuma nodokļos gadā.

“Ja nekustamā īpašuma nodoklis iekrīt pašvaldību lauciņā, vai ir lietderīgi to atcelt?” – jautāja Daukšte.

J. Dombrava: Jā, tas pilnīgi piekrīt pašvaldībām. Mēs esam par to diskutējuši. Esam nonākuši pie tā, ka vispareizākais princips būtu, lai šis nodoklis būtu samaksājams.

Lai netiktu aprēķinātas astronomiskas summas. Un primāri, lai šī nodokļa ieņēmumi tiktu izmantoti konkrētās pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai.

Piemēram, lai notīrītu ceļu gar māju, pašvaldībai būs kaut kur jāgūst nauda. Pareizi būtu, lai šī nauda nosēstos konkrētajā teritorijā, kur dzīvo nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs.

Ja nodoklis būtu daudz maz līdzīgs un robežās no 100 līdz 200 EUR gadā, diskusiju šeit nebūtu.

V. Krištopans: Pašvaldībām to varētu kompensēt ar to, ka atdotu visus 100% ienākumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (tagad – 74% pašvaldībām, 26% – valstij), tad tās ar uzviju segtu iztrūkumu no nekustamā īpašuma nodokļa.

Kāpēc Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (ZZS) var iedot visiem deklarētajiem iedzīvotājiem līdz 90% atlaidi no aprēķinātajiem nekustamā īpašuma nodokļiem, ja tas ir tik briesmīgi vajadzīgs?

Kāpēc citās pilsētās to maksā? – retoriski jautā ekspremjers.