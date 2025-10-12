“Jau no pirmās kara dienas man ir sajūta, ka valsts valdība nav manā pusē!” Valdības lēmumi sabiedrībā raisa neapmierinātību 0
Latvijā pieaug diskusiju skaits par valsts ārpolitiku un ekonomisko sadarbību, īpaši salīdzinot to ar kaimiņvalsti Somiju. Sociālo mediju lietotāji pauduši kritiku par valdības lēmumiem un to, kā tie ietekmē Latvijas pozīciju starptautiskajā arēnā, īpaši saistībā ar Krieviju un NATO.
Edvīns sociālo mediju platformā “X” raksta: “Prieks skatīties uz Somiju, kas lepni stāsta, ka aiztaisījusi robežu ar Krieviju un tā vietā tagad palielina ekonomisko sadarbību ar ASV. Latvijas valdība dara pretējo – palielina ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Tā it kā atrastos nevis NATO, bet NVS.”
Lietotājs ar segvārdu @counterbrange izsaka savu viedokli un tas ir skarbs: “Nu, ja jaunajā mūsu valdībā būs kāda teikšana Avenam (uz ko diemžēl netieši norāda arī Helmaņa kungs), kā arī Lembergam, Šķēlem un Šleseram, tad būs sliktāk nekā pašreiz.”
Arī Aleksis dalās savās pārdomās: “Jā, un šī iemesla dēļ jau no pirmās kara dienas man ir sajūta, ka manas valsts valdība nav manā pusē.”
Filips politisko situāciju salīdzina ar šaha spēli: “Uz šaha laukuma baltās un melnās figūras ir lielākie ienaidnieki, gatavi nogalināt cits citu, kamēr paši šaha spēlētāji lielāko tiesu ir ļoti labi draugi ;)”
Arī Uldis dalās savās pārdomās: “Prieks skatīties uz pamestajiem iepirkšanās centriem un tukšajām pilsētām robežas tuvumā, uz aizaugušajiem būvobjektiem un izdemolētiem ostu termināļiem. Tāda ir Somijas realitāte pēc Krievijas robežas slēgšanas. Laipni lūgti Eiropas 3o valstu pulciņā!”
Arī citi sociālā medija “X” lietotāji komentāru sadaļā pauž savu viedokli:
Iekriti uz politisko teātri? Tramps nesen vēl tikās ar Putinu. Betkad sūda ES ir iznīcinājusi lauksaimniecību , tas gan jums neinteresē? Cik jums salašņām samaksāja, lai nolikvidētu Latvijas ekanomiku, vai būs kara izgāztuve un kur jūs ministri, deputāti ierēdņi bēgsiet x stundā?
LV nav adekvātu politiķu lai piedāvātu alternatīvu un nevajag dirst par patriotiskām izbesījišām visiem uzskatiem! Jūs NA jau kaklā sēžat ar saviem debilajiem spriedumiem! Jus fakiking neko neesat izdarījuši valsts labā tik pļūtat! Pļutīzeri esat nožēlojami! Aizver muti Edvīn!
Sorry, bet nevajag biezumus dzert no akas, LV ekonomika bija un ir balstīta uz RU eksportu! Somijas stāsts ir neadekvāts salīdzinājums! Lai kam, bet jums tas būtu jāsaprot! Ja bizits, 40-60% bija ar ru, kas nesa peļņu uzturu ģimenēm, tagat no tā atteikties, ir jābut dabajobam
