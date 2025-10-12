Foto: LETA/Edijs Pālens

Latvijā pieaug diskusiju skaits par valsts ārpolitiku un ekonomisko sadarbību, īpaši salīdzinot to ar kaimiņvalsti Somiju. Sociālo mediju lietotāji pauduši kritiku par valdības lēmumiem un to, kā tie ietekmē Latvijas pozīciju starptautiskajā arēnā, īpaši saistībā ar Krieviju un NATO.

Edvīns sociālo mediju platformā “X” raksta: “Prieks skatīties uz Somiju, kas lepni stāsta, ka aiztaisījusi robežu ar Krieviju un tā vietā tagad palielina ekonomisko sadarbību ar ASV. Latvijas valdība dara pretējo – palielina ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Tā it kā atrastos nevis NATO, bet NVS.”

Lietotājs ar segvārdu @counterbrange izsaka savu viedokli un tas ir skarbs: “Nu, ja jaunajā mūsu valdībā būs kāda teikšana Avenam (uz ko diemžēl netieši norāda arī Helmaņa kungs), kā arī Lembergam, Šķēlem un Šleseram, tad būs sliktāk nekā pašreiz.”

Arī Aleksis dalās savās pārdomās: “Jā, un šī iemesla dēļ jau no pirmās kara dienas man ir sajūta, ka manas valsts valdība nav manā pusē.”

Filips politisko situāciju salīdzina ar šaha spēli: “Uz šaha laukuma baltās un melnās figūras ir lielākie ienaidnieki, gatavi nogalināt cits citu, kamēr paši šaha spēlētāji lielāko tiesu ir ļoti labi draugi ;)”

Arī Uldis dalās savās pārdomās: “Prieks skatīties uz pamestajiem iepirkšanās centriem un tukšajām pilsētām robežas tuvumā, uz aizaugušajiem būvobjektiem un izdemolētiem ostu termināļiem. Tāda ir Somijas realitāte pēc Krievijas robežas slēgšanas. Laipni lūgti Eiropas 3o valstu pulciņā!”

Arī citi sociālā medija “X” lietotāji komentāru sadaļā pauž savu viedokli:

