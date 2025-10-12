Donalds Tramps un Volodimirs Zelenskis
"Mēs redzam un dzirdam, ka Krievija baidās!" Zelenskim bijusi otra telefonsaruna ar Trampu

LETA
19:01, 12. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Svētdien Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim bijusi jau otrā telefonsaruna ar ASV prezidentu Donaldu Trampu pēdējo divu dienu laikā. Zelenskis paziņojis, ka šī saruna bijusi “produktīva”.

“Vakar vienojāmies par noteiktu šodienas tematiku un visus situācijas aspektus apskatījām. Dzīvību aizsardzība mūsu valstī, pretgaisa aizsardzības un mūsu noturības, kā arī mūsu tāldarbības pastiprināšana,” sociālās saziņas vietnēs pavēstījis Zelenskis.

Sarunas laikā apspriestas arī “daudzas enerģētikas detaļas”, jo Krievija pēdējo dienu laikā pastiprinājusi triecienus Ukrainas enerģētikas objektiem.

Tramps pagaidām nav komentējis notikušo telefonsarunu.

Vēlāk Zelenskis videouzrunā pavēstīja, ka pārrunāta tāla darbības rādiusa spārnoto raķešu “Tomahawk” piegāde Ukrainai.

“Mēs redzam un dzirdam, ka Krievija baidās, ka amerikāņi var iedot mums “Tomahawk”. Tas ir signāls, ka tieši tāds spiediens var nostrādāt miera labā,” norādīja Ukrainas prezidents.

“Mēs vienojāmies ar prezidentu Trampu, ka mūsu komandas, mūsu militārpersonas nodarbosies ar visu to, ko apspriedām.”

Kā vēsta izdevums “Axios”, telefonsarunas laikā sestdien Tramps un Zelenskis apsprieduši iespēju nodot Ukrainai raķetes “Tomahawk”, kuru lidojuma attālums pārsniedz 2400 kilometrus.

Vai ASV pieņēmušas galīgo lēmumu šajā jautājumā joprojām nav zināms.

