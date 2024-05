Skatītāja jautā kardiologam: “Manai mazmeitai sirsniņā ir caurums, un ir arī Laimas slimība. Cik tas viss ir bīstami?” Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda skatītāja uzdeva jautājumu raidījuma viesim kardiologam, “Dr. Federa kardioloģijas privātprakses” vadītājam Robertam Federam par sirds veselības problēmām, kas skar viņas mazmeitu: “Manai mazmeitai sirsniņā ir caurums, bet ne no dzimšanas. No bērnības. Tas ir viens. Otrs – viņai sirsniņā ir arī Laimas slimība. Kaut kad bija ērce piesūkusies vai bite, lapsene iekodusi… Sakiet, lūdzu, cik tas viss ir bīstami? Kā ar to visu tikt galā?”

Lai gan skatītāja neprecizēja mazmeitas vecumu, kardiologs Feders izsmeļoši atbildēja uz jautājumu: “Patiesībā situācija, kad caurums sirdī nav kopš dzimšanas, nav iespējama, izņemot pārciesta infarkta gadījumā. Bet šeit nav tas stāsts. Tad, kad bērniņš piedzimst, tad viņam sirdī starp abiem priekškambariem, kas ir divi dobumi sirdī, starp tiem ir tādas divas lapiņas, un tās veido tādu tunelīti. Lielākajai daļai cilvēku šis tunelītis aizaug ciet. Nu katram ceturtajam, piektajam cilvēkam, rupji runājot, tomēr šis tunelītis neaizaug ciet. Un tautas valodā to sauc par caurumiņu.”

Kardiologs norādīja, ka šis “caurumiņš sirdī” var radīt problēmas, bet lielājakai daļai cilvēku tā nav problēma. “Varbūt tas ir tas, ko viņa [skatītāja] domā, bet ir arī tiešām īsti caurumi! Piemēram, ātrija starpsienas defekts vai kambaru sarpsienas defekts ir atkarīgs, kurā vietā tas caurums ir lokalizēts, cik daudz plūsma ir starp dobumiem. Caurums pats par sevi vēl nepasaka to, kāda ir tā nepieciešamā tālākā ārstēšana un tā tālāk,” skaidroja Feders TV24 raidījumā “Uz līnijas”, atbildot uz skatītājas jautājumu.

Savukārt par skatītājas teikto saistībā ar Laimas slimnību, kardiologs norādīja, ka par šo būtu jāpārliecinās, kas tur tiešām ir par problēmu. “Laimas slimība var izsaukt iekaisumu sirdī, kas ir kardīts. Tad, kad Laimas slimība ir neārstēta sākotnējā etapā. pēc pāris nedēļām šīs borēlijas veido iekaisumus sirds vadītāju sistēmā, un lielākoties veidojas lēna sirdsdarbība un varbūt nepieciešamas uz īsu laiku implantēt kardiostimulatoru. Bet šeit ir jautājums mazmeitai – vai tā diagnoze ir īsta? Es pārliecinātos par to,” tā skatītājai ieteica rīkoties kardiologs, “Dr. Federa kardioloģijas privātprakses” vadītājs Feders.

Kardiologs skatītājai ieteica apmeklēt, viņaprāt, “fantastiskos bērnu kardologus” Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) Rīgā, ja vien tas jau nav izdarīts un ticēt šiem ārstiem, ko viņi saka par mazmeitas sirdī esošo caurumiņu.