Skujkoku cenas krīt, lapu koku – aug! Kurš koks šobrīd ir vispieprasītākais tirgū?







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pašlaik koksnes tirgū ir vērojams cenu kritums skujkoku apaļkoksnei, kas no šī gada jūlija līdz septembrim kritusies par 23%, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) apkopotā informācija. Vienlaikus noris cenu pieaugums lapkoku baļķiem, un kopumā kokmateriālu tirgū turpinās cenu pieaugums.

LLKC Mežsaimniecības projektu vadītājs Artis Misiņš skaidro, ka skujkoku apaļkoksnes cena nostabilizējusies tajā līmenī, kāds bija pirms straujā cenu kāpuma šovasar. Vienlaikus apkopotā informācija arī liecina, ka lapkoku apaļkoksnei no jūlija līdz septembrim ir vērojams cenu kāpums, pieaugot līdz pat 17%.

Tāpat Misiņš norāda, ka būvniecības sektorā patlaban notiek pieaugošs pieprasījums pēc koksnes, kā arī atgriežas pieprasījums koksnes enerģijas un celulozes sektoros, kas atspoguļojas papīrmalkas cenas kāpumā.

Pēdējo trīs mēnešu cenu izpēte liecina, ka no jūlija līdz septembrim procentuāli skuj­koku apaļo kokmateriālu cenas ir kritušās vidēji par 13%, bet lapkoku apaļo kokmateriālu cenas ir kāpušas vidēji par 6%. Cita starpā priedes zāģbaļķu cena ir kritusies no -14,9% līdz -21,94%, vidēji mēnesī cenai samazinoties par -4,97% līdz -7,31%. Egles zāģbaļķu cena trīs mēnešos ir kritusies no -13,79% līdz -23,30%, vidēji mēnesī pazeminoties no -4,6% līdz -7,77%. Baltalkšņa taras kluču cena ir kritusies no -0,5% līdz -2,39%, vidēji mēnesī pazeminoties no -0,8% līdz -0,17%.

Tikmēr bērza zāģbaļķu cena no jūlija līdz septembrim ir kāpusi no 7,68% līdz 17,6%, vidēji mēnesī paaugstinoties no 2,56% līdz 5,87%. Apses zāģ­baļķu cena ir kāpusi līdz 15,25%, kur vidēji mēnesī paaugstinājusies no 0,12% līdz 5,08%.

Vienlaikus papīrmalkas cena ir kāpusi no 6,76% līdz 10,63%, tādējādi vidēji mēnesī paaugstinoties no 2,25% līdz 3,54%. Tāpat arī malkas cenai vērojams kāpums 3,1% apmērā, savukārt ozola, oša malkas cenas kāpums ir 4,56%. Malkas cena vidēji mēnesī pieaugusi par 1,03%, ozola, oša malkas – par 1,52%.

Meža īpašnieku kooperatīva “Mežsaimnieks” koksnes tirdzniecības daļas vadītājs un valdes loceklis Mārcis Sak­laurs aģentūrai LETA sacījis, ka pašlaik tirgū īpaši pieprasīts ir bērzs.

Viņš norāda, ka finierkluču vidējās kravas vērtības sasniedz 90 eiro kubikmetrā, vienlaikus dažos gadījumos pat vairāk nekā 100 eiro par kubikmetru.

Arī bērza papīrmalkas pieprasījums ostās ir būtiski audzis, sasniedzot cenu pat 50 eiro par kubikmetru. “Šobrīd noteikti jāizmanto tirgus situācija, un iesakām organizēt gan galvenās cirtes, gan krājas kopšanas cirtes audzēs, kur galvenā suga ir bērzs,” saka Saklaurs.

Tāpat kooperatīva pārstāvis norāda, ka pēc vasarā sasniegtā cenu maksimuma skujkoku zāģbaļķiem resnās dimensijas (18 un vairāk centimetru) jo­projām maksā aptuveni 100 eiro par kubikmetru, savukārt tievā (14–18 centimetri) – aptuveni 80 eiro kubikmetrā. Gulšņi jeb zemas kvalitātes zāģbaļķi maksā no 70 līdz 82 eiro par kubikmetru.

Cenu kāpums kokmateriālu tirgū aizvien turpinās. Pēc ekspertu prognozēm, tas turpināsies līdz pat gada beigām.