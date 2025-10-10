Slimnīcā nomira septiņus gadus vecs zēns: Krievija naktī veikusi nežēlīgu uzbrukumu 0
Krievu okupācijas spēki naktī uz piektdienu uzbruka Ukrainai ar “Shahed” tipa trieciendroniem un ballistiskajām raķetēm, nogalinot zēnu Zaporižjā un ievainojot vismaz deviņus cilvēkus Kijivā.
Slimnīcā Zaporižjā nomira septiņus gadus vecs zēns, kurš bija hospitalizēts pēc krievu uzbrukuma. Mediķi cīnījās par zēna dzīvību, bet traumas bija pārāk smagas, paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.
Zaporižjā arī tika hospitalizēts 45 gadus vecs vīrietis, kurš ir smagā stāvoklī.
Kijivā ievainoto cilvēku skaits ir pieaudzis līdz deviņiem, un pieci no viņiem ir hospitalizēti, paziņoja Kijivas mērs Vitālijs Kličko.
Ballistisko raķešu triecienā Kijivai tika pilnīgi pārtraukta elektroapgāde Dņipro upes kreisajā krastā, un enerģētiķi strādā, lai to atjaunotu, paziņoja Kličko.
Kijivā uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki 17 stāvu nama divos stāvos, privātmājā un minimārketa ēkā, kā arī nodarīti postījumi citiem dzīvojamiem namiem un automobiļiem.
Ukrainas Enerģētikas ministrija paziņoja, ka ienaidnieks veic masīvu triecienu Ukrainas enerģētiskajai infrastruktūrai, bet enerģētiķi veic nepieciešamos pasākumus negatīvo seku minimizēšanai.