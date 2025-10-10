Krievijas ballistiskā raķetes triecienā Krivijrihā tika nogalināti 18 cilvēki, tostarp vairāki bērni, 05.04.2025.
Krievijas ballistiskā raķetes triecienā Krivijrihā tika nogalināti 18 cilvēki, tostarp vairāki bērni, 05.04.2025.
Foto: REUTERS/SCANPIX

Slimnīcā nomira septiņus gadus vecs zēns: Krievija naktī veikusi nežēlīgu uzbrukumu 0

LETA
8:06, 10. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievu okupācijas spēki naktī uz piektdienu uzbruka Ukrainai ar “Shahed” tipa trieciendroniem un ballistiskajām raķetēm, nogalinot zēnu Zaporižjā un ievainojot vismaz deviņus cilvēkus Kijivā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Lasīt citas ziņas

Slimnīcā Zaporižjā nomira septiņus gadus vecs zēns, kurš bija hospitalizēts pēc krievu uzbrukuma. Mediķi cīnījās par zēna dzīvību, bet traumas bija pārāk smagas, paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.

Zaporižjā arī tika hospitalizēts 45 gadus vecs vīrietis, kurš ir smagā stāvoklī.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Vilciena konduktorei uzbrūk mizlīgs suns, “Vivi” lūdz sabiedrības palīdzību
Nesen ugunsgrēks, bet šodien – gāzes noplūde: nedienas kādā bērnudārzā Rīgā
Šā gada Nobela Miera prēmija piešķirta…

Kijivā ievainoto cilvēku skaits ir pieaudzis līdz deviņiem, un pieci no viņiem ir hospitalizēti, paziņoja Kijivas mērs Vitālijs Kličko.

Ballistisko raķešu triecienā Kijivai tika pilnīgi pārtraukta elektroapgāde Dņipro upes kreisajā krastā, un enerģētiķi strādā, lai to atjaunotu, paziņoja Kličko.

Kijivā uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki 17 stāvu nama divos stāvos, privātmājā un minimārketa ēkā, kā arī nodarīti postījumi citiem dzīvojamiem namiem un automobiļiem.

Ukrainas Enerģētikas ministrija paziņoja, ka ienaidnieks veic masīvu triecienu Ukrainas enerģētiskajai infrastruktūrai, bet enerģētiķi veic nepieciešamos pasākumus negatīvo seku minimizēšanai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pasaule uz naža asmens: Zelenskis brīdina par Putina nākamā gājiena – mobilizācijas – sekām
TV24
Cūkas šauj pa cūkām? Krievu dronu masveida uzbrukums liek uzdot jautājumus par viņu prāta spējām
TV24
“Eiropa visu laiku dzīvoja kā niere taukos,” Slaidiņš retu reizi slavē Trampu par viņa milzīgo sasniegumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.