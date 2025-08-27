“Šodien saņēmu algu, vakarā jau puses nav, jāņem kredīts!” Latviete atklāj patieso situāciju, kā šobrīd lielākā daļa no mums dzīvo 12
“Man jau atkal jāgaida nedēļa līdz nākamajai algai ar trim eiro kontā!” – vai katrs no mums vismaz reizi tā nav teicis? Latvijā vairākās profesijās tiek spriests un publiski runāts par negodīgām algām. Par maz naudas ārstiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem, bet patiesībā ar saviem ienākumiem izdzīvot nevar daudzi.
Kāda sieviete šodien sociālajā tīklā X dalījās ar savu pieredzi, rakstot: “Šodien saņēmu algu, līdz vakaram puse jau vairs nav. Īre, rēķini, transports, internets — viss pazuda acumirklī. Katru mēnesi tas pats: nauda ienāk, bet dzīvot tāpat nav par ko. Godīgi sakot, dažreiz vieglāk paņemt mazu kredītu un uzelpot, nekā sēdēt bez santīma un gaidīt brīnumu.”
Komentāros cilvēki iesaka pārskatīt izdevumus, no kaut kā atteikties, cits min vēl vienu iespēju – mainīt darbu, lai saņemtu vairāk, bet lielākā daļa jauniešu Latvijā nejūtas pārliecināti par savām iespējām darba tirgū, secināts “Alma Career Latvia” veiktās aptaujas rezultātos.
Tikai 10% darba ņēmēju vecumā līdz 25 gadiem uzskata, ka jauniešiem ir plašas un daudzveidīgas darba iespējas, kamēr 79% atzīst – piemērotu darba piedāvājumu trūkst un atrast darbu ir sarežģīti.
Sabiedrībā kopumā jauniešu iespējas darba tirgū tiek vērtētās optimistiskāk nekā viņi paši domā. Darba ņēmēji pēc 25 gadu vecuma: gandrīz puse (49%) uzskata, ka jauniešiem Latvijā ir ļoti plašas un daudzveidīgas darba iespējas, trešdaļa (33%) – ka tās neatšķiras no citu vecuma grupu iespējām, bet 57% tomēr piekrīt, ka jauniešiem atrast darbu ir grūti, jo trūkst atbilstošu piedāvājumu.
Darba devēji: 39% uzskata, ka jauniešiem ir plašas iespējas darba tirgū, 22% – ka tās neatšķiras no citiem, bet 39% piekrīt, ka jauniešiem atrast darbu ir sarežģīti.
Aptauja atklāj, ka vairāk nekā puse jeb 56% jauniešu par motivējošu algu pirmajā darbavietā uzskata ienākumus 751–1250 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas. Katrs piektais jaunietis jeb 20% darba ņēmēju vecuma grupā līdz 25 gadiem sagaida 1001–1250 eiro, savukārt 6% vēlas saņemt 1251–1500 eiro. Tikai 5% jauniešu atalgojumu uzskata par nebūtisku, galveno uzmanību veltot pieredzes iegūšanai.
Darba devēju skatījums ir piesardzīgāks attiecībā par jauniešu atalgojumu – 42% uzskata, ka jauniešiem pirmajā darbavietā piemērots atalgojums būtu 751–1000 eiro, bet tikai piektdaļa būtu gatava maksāt virs 1000 eiro.
Aptaujā jaunieši norādījuši trīs būtiskākos kritērijus darba devēja izvēlē:
1. Finansiālie nosacījumi – konkurētspējīgs atalgojums un papildu prēmijas,
2. Izaugsmes iespējas – apmācības, kursi, karjeras paaugstinājuma iespējas,
3. Darba elastība – iespēja apvienot darbu ar privāto dzīvi, tostarp attālināts darbs vai elastīgs grafiks.
“Jauniešu pašu vērtējums par iespējām darba tirgū ir ievērojami kritiskāks nekā darba devēju vai pārējo darba ņēmēju skatījums. Šī plaisa starp uztveri un realitāti liecina, ka darba devējiem būs jāstrādā ne tikai pie konkurētspējīga atalgojuma un izaugsmes iespēju nodrošināšanas, bet arī pie komunikācijas – kā skaidrāk un uzrunājošāk parādīt jauniešiem pieejamās iespējas. Jaunieši meklē darba vidi, kas ir caurskatāma, elastīga un dod skaidru attīstības ceļu,” norāda “Alma Career Latvia” mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.
Aptauja “Jauniešu iespējas darba tirgū” tika veikta tiešsaistē 2025. gada jūnijā. Aptaujā piedalījās 103 darba devēji un 240 darba ņēmēju Latvijā.
Ja darbu atrast ir grūti jauniešiem, tad kā lai sevi darba tirgū no jauna atrod pusmūža cilvēki, kuri, piemēram, mainījuši profesiju vai vienkārši vēlas izmēģināt spēkus jaunā darba vietā?
