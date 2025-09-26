Foto: Scanpix/AFP/LETA

Stulbākā kļūda vēsturē – Solovjovs nejauši atklāj Krievijas elites vienības atrašanās vietu 7

13:47, 26. septembris 2025
Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs ir iekūlies skandālā, savā televīzijas sižetā nejauši atklājot Krievijas armijas elites vienības atrašanās vietu, vēsta britu izdevums “The Sun”.

Viņa raidījumā, kas tika translēts valsts televīzijā,  sižetā par armiju fonā pavirši bija aizklāta norāde  uz  tualeti un zāles interjera elementi, kas atklāja slepenās bāzes “Rubikon”  – Krievijas armijas dronu operatoru elites vienības – atrašanās vietu.

Lai gan Solovjova montāžas komanda kadrus bija aizklājusi, darbs tika paveikts tik neveikli, ka video bija skaidri redzams gan uzraksts, gan zāles interjera elementi.
Šis šķietami nenozīmīgais kadrs ļāva neatkarīgajiem pētniekiem un informācijas analītiķiem noteikt precīzu dronu centra atrašanās vietu.

Kā izrādījās, bāze  atrodas nevis “slepenā bunkurā”, bet gan izstāžu centrā “Patriot” netālu no Maskavas – tieši tajā pašā, kur regulāri notiek armijas parādes un tūristiem domātas izstādes.

Bāze izvietota izstāžu centra D hallē un daļēji arī C hallē. Tur glabājas un tiek izstrādāti jaunākie Krievijas bezpilota lidaparāti, kā arī apmācīti to operatori.

Centrs, kas izveidots aptuveni pirms gada, tiek dēvēts par “jauno bezpilota tehnoloģiju centru”.

Saskaņā ar Krievijas mediju ziņoto, vienība atbild par pretinieka dronu operatoru neitralizēšanu un loģistikas traucēšanu, un tā esot sniegusi atbalstu operācijās frontē Donbasā  un Kurskas apgabalā.

Par vienības vadītāju tiek uzskatīts pulkvedis Sergejs Budņikovs, bet tās izveidi pārraudzījis aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs.

Bāzes atrašanās vietas atklāšana tiek vērtēta kā nopietns trieciens Krievijas bruņoto spēku prestižam un slepenības režīmam.

Turklāt tas būtiski palielina drošības riskus objektam, kas jau iepriekš esot bijis Ukrainas bezpilota lidaparātu triecienu mērķis.

Tiek prognozēts, ka par notikušo fiasko atbildība būs jāuzņemas aizsardzības ministram Belousovam.

