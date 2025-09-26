Stulbākā kļūda vēsturē – Solovjovs nejauši atklāj Krievijas elites vienības atrašanās vietu 7
Krievijas propagandists Vladimirs Solovjovs ir iekūlies skandālā, savā televīzijas sižetā nejauši atklājot Krievijas armijas elites vienības atrašanās vietu, vēsta britu izdevums “The Sun”.
Viņa raidījumā, kas tika translēts valsts televīzijā, sižetā par armiju fonā pavirši bija aizklāta norāde uz tualeti un zāles interjera elementi, kas atklāja slepenās bāzes “Rubikon” – Krievijas armijas dronu operatoru elites vienības – atrašanās vietu.
Šis šķietami nenozīmīgais kadrs ļāva neatkarīgajiem pētniekiem un informācijas analītiķiem noteikt precīzu dronu centra atrašanās vietu.
Kā izrādījās, bāze atrodas nevis “slepenā bunkurā”, bet gan izstāžu centrā “Patriot” netālu no Maskavas – tieši tajā pašā, kur regulāri notiek armijas parādes un tūristiem domātas izstādes.
Bāze izvietota izstāžu centra D hallē un daļēji arī C hallē. Tur glabājas un tiek izstrādāti jaunākie Krievijas bezpilota lidaparāti, kā arī apmācīti to operatori.
Saskaņā ar Krievijas mediju ziņoto, vienība atbild par pretinieka dronu operatoru neitralizēšanu un loģistikas traucēšanu, un tā esot sniegusi atbalstu operācijās frontē Donbasā un Kurskas apgabalā.
Par vienības vadītāju tiek uzskatīts pulkvedis Sergejs Budņikovs, bet tās izveidi pārraudzījis aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs.
Bāzes atrašanās vietas atklāšana tiek vērtēta kā nopietns trieciens Krievijas bruņoto spēku prestižam un slepenības režīmam.
Tiek prognozēts, ka par notikušo fiasko atbildība būs jāuzņemas aizsardzības ministram Belousovam.