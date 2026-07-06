Foto: Evija Trifanova/LETA

Spēcīgās lietusgāzes skārušas vienu no lielākajām slimnīcām Latvijā – daļu pacientu nācies pārvietot 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:28, 6. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Intensīvo lietusgāžu dēļ naktī uz svētdienu Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 32.korpusā konstatēta ūdens noplūde, kuras rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra, aģentūru LETA informēja slimnīcā.

Kokteilis
Katram ir savs veiksmes talismans, ko ieteicams nēsāt līdzi: noskaidro savu pēc dzimšanas datuma
Kokteilis
Kādai automašīnai tev vajadzētu piederēt saskaņā ar zodiaka zīmi 32
Kokteilis
vienmēr izskatīties šiki? Septiņi zelta likumi, kas strādā gan 20, gan 60 gadu vecumā 1
Lasīt citas ziņas

Visvairāk skarta Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14.nodaļa ēkas sestajā stāvā. Savukārt vairākās zemāk esošajās nodaļās konstatētas nelielas ūdens noplūdes.

Slimnīcā norāda, ka ūdens noplūdes cēlonis ir novērsts un pašlaik turpinās seku likvidēšanas darbi. Tehniskie speciālisti izvērtējuši telpu tehnisko stāvokli un elektrodrošību, secinot, ka pacientu un darbinieku drošība nav apdraudēta.

CITI ŠOBRĪD LASA
Lietussargu atstāt mājās nevajadzētu! Pirmdien vietām gaidāmas spēcīgas lietusgāzes
Kokteilis
Kādai automašīnai tev vajadzētu piederēt saskaņā ar zodiaka zīmi
Veselam
Daudzi karstā laikā pirms gulētiešanas pieļauj vienu un to pašu kļūdu – eksperte skaidro, kāpēc to nevajadzētu darīt

Lai nodrošinātu pacientu drošību, pieņemts lēmums no skartās 14.nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām.

Saistībā ar incidentu atsevišķos profilos uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Par iespējamu plānoto hospitalizāciju pārcelšanu slimnīca pacientus informēs individuāli.

Vienlaikus, lai nodrošinātu nepārtrauktu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, slimnīca sadarbojas ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Atsevišķos pacientu profilos neatliekamo pacientu plūsma uz laiku ir novirzīta citur, līdz tiks pieņemti turpmāki lēmumi.

Slimnīcā uzsver, ka incidentā neviens pacients vai darbinieks nav cietis. Tehniskie dienesti turpina darbu pie ūdens noplūdes seku novēršanas, bet ārstniecības process slimnīcā turpinās.

Stradiņa slimnīca norāda, ka situācija pašlaik ir kontrolēta.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Legāla laupīšana gaišā dienas laikā!” Vizīte Stradiņa slimnīcā Mārim atstājusi rūgtuma pēcgaršu
RAKSTA REDAKTORS
Glābjas, kas var? Stradiņa slimnīcas drošības eksperts skaidro, kas notiek, ja dronu trauksme sākas operācijas laikā
Brigādes stundām stāv rindā, slimnīcā trūkst gultasvietu – “ātrās palīdzības” mediķe iezīmē šābrīža realitāti Stradiņa slimnīcā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.