Spēcīgās lietusgāzes skārušas vienu no lielākajām slimnīcām Latvijā – daļu pacientu nācies pārvietot 0
Intensīvo lietusgāžu dēļ naktī uz svētdienu Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 32.korpusā konstatēta ūdens noplūde, kuras rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra, aģentūru LETA informēja slimnīcā.
Visvairāk skarta Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14.nodaļa ēkas sestajā stāvā. Savukārt vairākās zemāk esošajās nodaļās konstatētas nelielas ūdens noplūdes.
Slimnīcā norāda, ka ūdens noplūdes cēlonis ir novērsts un pašlaik turpinās seku likvidēšanas darbi. Tehniskie speciālisti izvērtējuši telpu tehnisko stāvokli un elektrodrošību, secinot, ka pacientu un darbinieku drošība nav apdraudēta.
Lai nodrošinātu pacientu drošību, pieņemts lēmums no skartās 14.nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām.
Saistībā ar incidentu atsevišķos profilos uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Par iespējamu plānoto hospitalizāciju pārcelšanu slimnīca pacientus informēs individuāli.
Vienlaikus, lai nodrošinātu nepārtrauktu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, slimnīca sadarbojas ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Atsevišķos pacientu profilos neatliekamo pacientu plūsma uz laiku ir novirzīta citur, līdz tiks pieņemti turpmāki lēmumi.
Slimnīcā uzsver, ka incidentā neviens pacients vai darbinieks nav cietis. Tehniskie dienesti turpina darbu pie ūdens noplūdes seku novēršanas, bet ārstniecības process slimnīcā turpinās.
Stradiņa slimnīca norāda, ka situācija pašlaik ir kontrolēta.