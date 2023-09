Kalnu Karabahā pirmdienas vakarā notika sprādziens degvielas noliktavā, ievainojot vairāk nekā 200 cilvēku, sociālo mediju platformā “X” paziņoja Kalnu Karabahas tiesībsargs Gegams Stepanjans.

Sprādziens pie reģiona galvaspilsētas Stepanakertas notika laikā, kad iedzīvotāji stāvēja rindā pie noliktavas, lai iegādātos degvielu savām automašīnām pirms aizbēgšanas uz Armēniju.

Vēl nav zināms, kas izraisīja šo sprādzienu.

Lielākā daļa cietušo ir “smagā vai ļoti smagā stāvoklī”, paziņoja Stepanjans. Viņš piebilda, ka cietušos vajag evakuēt no Kalnu Karabahas ar helikopteriem, lai sniegtu viņiem medicīnisko palīdzību un glābtu viņu dzīvības.

Vēl nebija zināms, vai šajā sprādzienā ir bojāgājušie.

Lai gan Azerbaidžāna ir solījusi respektēt etnisko armēņu tiesības Kalnu Karabahā un izbeigt 10 mēnešus īstenoto reģiona blokādi, daudzi Kalnu Karabahas iedzīvotāji nolēma bēgt uz Armēniju, baidoties no Azerbaidžānas represijām.

Armēnijas valdība paziņoja, ka līdz pirmdienas vakaram Armēnijā no Kalnu Karabahas ieradušies vairāk nekā 6500 cilvēku.

Stepanakert now. There is an almost 100km line of cars from Nagorno-Karabakh to Armenia as the entire population flees. 120,000 people are leaving their homes. pic.twitter.com/p6rNDz37tl

— Neil Hauer (@NeilPHauer) September 25, 2023