“Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un veselības aprūpes jomā Latvijā jau otro reizi saņem ICERTIAS apliecinājumu Klientu drauga statusam turpmāko divu gadu periodā. Augstie novērtējuma rādītāji ir sasniegti, izmantojot starptautiski atzītu metodoloģiju.

Stabilā starptautiskā atzinība atkārtoti apstiprina “Mēness aptiekas” vērtībās balstīto apņēmību nodrošināt nevainojamu klientu apkalpošanu un akcentē tās lomu ne tikai veselības aprūpes, bet visu Latvijas uzņēmumu vidū.

“Mēs rūpējamies, lai aptiekā vienmēr ir viss mūsu klientiem vajadzīgais, lai ir pieejamas zāles, produkti veselības profilaksei, higiēnai un labsajūtai, lai katrs ir uzklausīts un var saņemt pakalpojumu ērti un ātri. Tas ietver gan daudzveidīgu piegādes tīklu, paplašinātas iespējas sazināties ar farmaceitu konsultācijai klātienē un attālināti, vajadzīgo produktu izvēlēties no plašā zāļu un aptiekas preču sortimenta kā aptiekā, tā pasūtot to zīmola interneta vietnē. Pie mums “Mēness aptiekā” ik dienu farmaceitisko aprūpi saņem daudzi tūkstoši iedzīvotāju galvaspilsētā, lielākajās pilsētās, novadu centros. Īpašas rūpes tiek veltītas mazajām aptiekām reģionos, jo veselības aprūpes pieejamība ir svarīga mūsu darba vadlīnija. Īpaši reģionos farmaceits ir pirmais un visātrāk pieejamais medicīnas profesionālis jautājumiem par veselību, un šo speciālistu zināšanas regulāri pilnveidojam. Mūsu farmaceiti ik dienu zinoši konsultē klientus ar hroniskām slimībām un sniedz nozīmīgus padomus veselības saglabāšanai. Aptiekās rīkojam arī veselībpratībā izglītojošus notikumus, veicot profilaktiskas veselības pārbaudes, vedinot vienmēr parūpēties par savu veselību. Mēs apzināmies, cik nozīmīgi ir atgādinājumi par veselīgiem paradumiem un labbūtību ikdienā! Lielākā mūsu darba vērtība ir veselāka sabiedrība un apmierināti klienti, tādēļ šāds starptautisks atzinums mums ir nozīmīgs,” gandarīta “Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Druliene.

“Tieši pašlaik dinamiskajā un izaicinājumiem pilnajā uzņēmējdarbības vidē šāds atzinums aptieku uzņēmumam ir īpaši būtisks, apzinoties, ka klienta vēlme saņemt augstas kvalitātes pakalpojumu un atbalstu ir visaugstākajā līmenī. Klienti mūsdienās sagaida ko vairāk par kvalitatīviem produktiem un konkurētspējīgām cenām. Viņi novērtē iejūtību, draudzīgumu un laipnību saskarsmē. “Mēness aptieka” iemieso vairāk nekā 200 gadus ilgu aptieku darba tradīciju mantojumu, apkalpo klientus vairāk nekā 240 aptiekās. Kopā ar vairāk nekā 740 farmācijas speciālistiem tās apņēmīgā politika sniedzas ārpus farmaceitiskās aprūpes; tai raksturīga neatlaidība, nepārtraukti veicot uzlabojumus un nodrošinot visaugstākos profesionālos standartus,” pēc uzņēmuma darba izvērtējuma un sertifikācijas norādījusi Starptautiskā sertifikācijas asociācija.

Izvērtējums balstās uz četriem galvenajiem aspektiem: reputācija, komunikācija un sociālais nozīmīgums, lietotāja pieredze, kā arī uzticība. “Mēness aptieka” kopvērtējumā saņēmusi novērtējumu, kas liecina par “Customers’ Friend – Superior Excellence” / “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS. Analīzi veic saskaņā ar sekundārajām pētniecības metodēm, ko noteikusi Starptautiskā tirdzniecības palāta (ICC) un ESOMAR (Vispasaules Atzinumu un mārketinga pētījumu speciālistu asociācija).

ICERTIAS (Starptautiskā Sertifikācijas asociācija) dibināta 2011.gadā ar galveno biroju Cīrihē, Šveicē un ir globāli atzīta tirgus pētījumu un uzņēmumu sertifikācijas organizācija, kuras ietekmes sfērā atrodas 40 valstis visā pasaulē. Tās misija ir atbalstīt pircējus, norādot viņiem virzienu uz augstas kvalitātes, vērtīgiem un ilgmūžīgiem produktiem un pakalpojumiem. Plašāka informācija pieejama šeit: www.icertias.com .

“Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un kvalitatīvākais zīmols Latvijā. 2023. gadā Latvijas mīlētāko zīmolu TOP, „Mēness aptieka” 11. reizi pētījuma laikā ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti.

“Mēness aptieka” 2022. un 2023. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.