Stokholmas centrā cilvēku pūlī iebraucis autobuss – gājuši bojā vairāki cilvēki 0

LETA, LA.lv
19:43, 14. novembris 2025
Stokholmas centrā, autobusam ietriecoties pieturā stāvošajos cilvēkos, piektdien gājuši bojā vairāki cilvēki, bet vairāki citi guvuši ievainojumus, ziņo policija.

Policija pagaidām nesniedz ziņas par upuru skaitu, dzimumu un vecumu.

Autobusa vadītājs ir aizturēts.

Saskaņā ar “Reuters” informāciju, autobuss taranējis pieturu pilsētas centrā, taču šobrīd notikušā cēlonis vēl nav zināms. Negadījuma brīdī autobusā nebija pasažieru, apstiprināja glābšanas dienesta pārstāvji.

