Foto: Dainis Bušmanis

"Straupes piens" – uzņēmums, kur darbinieki un zemnieki ir kā viena liela ģimene





“Straupes Piens” ir viena no Latvijas senākajām piensaimniecībām – tās pirmsākumi meklējami jau 1911. gadā, kad tika uzbūvēta Straupes pienotava un nedaudz vēlāk apkārtnes zemnieki nodibināja arī piensaimnieku biedrību. Jau tolaik piensaimniecībā ražoja izcilas kvalitātes sviestu un arī patlaban, kad pienotava jau 27 gadus darbojas kā kooperatīvā sabiedrība, te ražotie produkti visā Latvijā zināmi ar lielisku kvalitāti.

“Straupe” ražo daudzveidīgu produkciju – sviestu, krējumu, biezpienu, jogurtus, krēmus, arī ķimeņu sieru, pienu, tīrkultūru. Ražošanā izmanto tikai dabisko piena izejvielu, piedevās nelieto augu taukus, ķīmiskos konservantus, tādēļ produkcija pieprasīta dabisko piena produktu lietotāju nišā.

Kooperatīvs sadarbojas ar 52 kooperatīva biedriem – zemniekiem, gadā iepērkot apmēram 9500 tonnas piena, stāsta uzņēmuma loģistikas vadītājs SANDIS VEITMANIS.

Kāds ir galvenais kooperatīva darbības mērķis?

Ražot kvalitatīvu produkciju no vietējās izcelsmes piena. Lai būtu kooperatīva biedrs, jāmāk ražot ekstra klases piens, pat ar augstākām kvalitātes prasībām, nekā to nosaka Eiropas standarti. Kooperatīva biedri to zina un prasības izpilda, savukārt mēs to novērtējam, par pienu zemniekam samaksājot stabili augstāko cenu Latvijā.

Tādu cenu, kas ir tuvu Vācijas rādītājiem. Viens no mūsu kooperatīva svarīgākajiem mērķiem ir maksimāli palielināt produkta pievienoto vērtību. Mūsu vēlme ir pēc iespējas vairāk piena pārstrādāt pašu ražotnē un veidot jaunus produktus.

Tas noteikti ir liels izaicinājums pieaugošajā konkurencē, turklāt šogad piena nozari, tāpat kā visas jomas, smagi ietekmēja kovidsērga. Kā “Straupe” pārdzīvo šo laiku?

Jā, šobrīd produkcijas realizācijas līkne nav tik augšupejoša kā pērn šajā laikā un to noteikti var attiecināt uz Covid-19 ietekmi. Mēs jau gadiem piedalāmies programmā “Skolas piens”, kā arī apgādājam ar piena produktiem izglītības iestādes.

Kad skolas pārgāja uz attālinātajām mācībām, attiecīgi samazinot vai pat pārtraucot ēdināšanas pakalpojumus, bija jūtams samazinājums. Vienlaikus jāatzīst, ka pirmajā pandēmijas vilnī pieauga produkcijas realizācija mūsu pašu tirdzniecības vietās – tās mums ir 14 un tuvākajās dienās vērsim savu piecpadsmito tirdzniecības vietu Juglā, Brīvības gatvē 430B.

Droši vien cilvēki bija satraukušies par pulcēšanās ierobežojumiem un devās tieši uz mazajiem veikaliņiem, kur nav drūzmēšanās un garo rindu. Protams, arī mūsu veikalos ievērojam divu metru distanci un visus pārējos drošības pasākumus.

Kā uzņēmumā šajā pandēmijas laikā rūpējas par darbiniekiem? Galu galā vesels darbinieks nozīmē arī ražīgāku darbu.

Tieši tā, tādēļ rūpes par darbiniekiem ir mūsu prioritāte. Protams, kā jau katru gadu rudenī, kad ir nelabvēlīgi laikapstākļi, cilvēki slimo nedaudz vairāk. Ar kovidu gan neesam saskārušies, visi piesardzības pasākumi mums ir līmenī. Ražošana ir ļoti svarīgs ķēdes process, tādēļ pastāvīgi dezinficējam telpas, paklājus gaiteņos.

Savukārt dažādo izejvielu piegādātāji ražošanas telpās netiek ielaisti vispār. Ražošana ir stingri nošķirta no ārējās vides. Kas attiecas uz darbinieku veselību, jau desmit gadus visiem tiek nodrošinātas veselības polises. Piecus no tiem esam apdrošināšanas sabiedrības BALTA klienti. Sadarbība ar apdrošinātāju ir ļoti pozitīva un cilvēki ir apmierināti.

Vai, piedāvājot veselības apdrošināšanu, spējat piesaistīt augstāk kvalificētus darbiniekus? Kāda ir darbinieku mainība jūsu uzņēmumā?

Protams, attīstība prasa arī jaunus darbiniekus.

Darba sludinājumos mēs vienmēr norādām, ka pēc pārbaudes laika cilvēks saņems veselības apdrošināšanas polisi, jo tas ir svarīgs bonuss jebkurā darbavietā.

Kas attiecas uz kadru mainību, esam piefiksējuši, ka tā ir ļoti minimāla. Mums ir ap 90 darbiniekiem, un daudzi no viņiem ražošanā, birojā, grāmatvedībā strādā no kooperatīva dibināšanas brīža, tātad jau 27 gadus. Piemēram, kooperatīva valdes priekšsēdētājs Imants Balodis.

Kādus apdrošināšanas pakalpojumus patlaban izmantojat?

Jāpiezīmē, ka viens ir veselības polise, kas ir kā bonuss darbiniekam un otrs ir nelaimes gadījumu apdrošināšana. Dzīvē visādi gadās, var pakrist, labākajā gadījumā izmežģīt pirkstu, tad nu cilvēks ir drošs, ka ārstēšanās izdevumi tiks apmaksāti.

Ļoti populāri uzņēmumā ir zobārstniecības pakalpojumi, kur BALTA polise, ko esam izvēlējušies, sedz 50% izdevumu. Tāpat praktiski vienmēr tiek izmantota iespēja vakcinēties pret ērču encefalītu. Polise arī apmaksā visas analīzes, uz kurām nosūta ģimenes ārsts, tāpat arī dažnedažādas procedūras.

Tā kā daļai darbinieku jāpaceļ kāds smagums, daudzi izmanto iespēju iziet masāžas kursu, ko arī apmaksā BALTA polise. Būtībā tā ir veselības profilakse, kas jebkuram cilvēkam ir ļoti svarīga lieta.

Vai, jūsuprāt, ir saistība starp veselības profilaksi, ko nodrošina apdrošināšana, un saslimstību ar Covid-19? Vai tas palīdz darbiniekiem būt izturīgākiem pret vīrusu?

Manuprāt, slimošanas periodus un biežumu apdrošināšanas polise ietekmēt nevar, bet tā drīzāk ir palīdzības rīks tad, kad jau kaut kas noticis. Ir ļoti svarīgi, ka darbiniekiem ir šis drošības spilvens – veselības apdrošināšanas polise. Darbinieki jūtas daudz drošāki, strādā produktīvāk.

Vai arī darbinieku ģimenes locekļus var apdrošināt?

Jā, BALTA mums nāk pretī un sniedz šādu iespēju apdrošināt savas ģimenes locekļus.

Kurp jūsu darbinieki dodas izmantot polises sniegtos pakalpojumus?

Visbiežāk tās ir Straupei tuvākās pilsētas Cēsis un Valmiera, sarežģītākas procedūras veic galvaspilsētā.

Vai izmantojat arī kādus citus apdrošināšanas veidus?

Ar BALTA sadarbība veselības polišu iegādē jau ir sena, bet šogad mūsu sadarbībā ir jaunums – ar visu transporta parku esam pilnībā pārgājuši uz BALTA apdrošināšanu. Iegādājāmies gan OCTA, gan KASKO polises.

Mums ir 19 transportlīdzekļu, tajā skaitā gan pārvadājumu automašīnas, gan piena savācēji, gan vieglie auto. Piedāvājums bija uz pusi labāks nekā citiem. Tā kā piedāvājums bija ļoti kvalitatīvs, nevarējām tam atteikt.

Kādi ir “Straupes piena” nākotnes plāni?

Vienmēr jau gribas sasniegt ko vairāk, lai gan laiki tiešām nav viegli. Joprojām centīsimies nodrošināt augstāko piena iepirkuma cenu zemniekam, kā arī ražot pircēju jau iecienītos un arī jaunus produktus.

Mūsu mērķis ir noturēt līdzšinējo augsto kvalitātes latiņu, rūpēties gan par uzņēmuma darbiniekiem, gan par kooperatīva biedriem zemniekiem.

Vai jūs būtu gatavi iegādāties apdrošināšanas polises arī saviem zemniekiem?

Kas zina, varbūt nākotnē apdrošināšanas kompānijai būs kāds labs piedāvājums, tad par to padomāsim. Un kāpēc gan ne? Jo mēs jau visi esam viena liela komanda, īstenībā ģimene – gan zemnieki, gan darbinieki.

Raksts tapis sadarbībā ar “Latvijas Avīzi”.