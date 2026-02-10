Uzlabojies Latvijas rezultāts korupcijas uztveres indeksā 0
Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International” publicētajā jaunākajā Korupcijas uztveres indeksā (KUI) Latvijas rezultāts ir uzlabojies par vienu punktu, sasniedzot 60 punktus.
Tādējādi Latvija starp 182 valstīm ieņem 37. vietu, liecina organizācijas publiskotie dati.
Tikmēr Igaunija saglabā 76 punktus, ieņemot 12. vietu. Savukārt Lietuva, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pakāpusies par diviem punktiem, sasniedzot 65 punktus un 28. vietu.
Kā vēstīts, pēdējo desmit gadu laikā Latvijas rezultāts ir svārstījies robežās no 55 līdz 60 punktiem, neuzrādot stabilu ilgtermiņa izaugsmi. Pirms gada, 2024. gadā, KUI Latvijas rezultāts pazeminājās par vienu punktu, sasniedzot 59 punktus jeb 2021. un 2022. gada līmeni.
Latvijas KUI rādītājs 2023. gadā bija 60, 2022. un 2021. gadā – 59, 2020. gadā – 57, 2019. gadā – 56, 2018. un 2017. gadā 58 punkti, bet pirms tam tas bija zemāks.
Korupcijas uztveres indekss ļauj novērtēt valsts progresu korupcijas apkarošanā un salīdzināt rezultātu starp 182 pasaules valstīm. Indeksā tiek piešķirti punkti skalā no 0 (ļoti korumpēta) līdz 100 (nav korupcijas).