Ilustratīvs attēls.

Uzlabojies Latvijas rezultāts korupcijas uztveres indeksā 0

LETA
8:58, 10. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International” publicētajā jaunākajā Korupcijas uztveres indeksā (KUI) Latvijas rezultāts ir uzlabojies par vienu punktu, sasniedzot 60 punktus.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes drīzumā saņems spēcīgu vēstījumu no Visuma; kā to atpazīt
11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
“Ar ko jūs nodarbojaties, ka plkst. 17.15 bērnudārzā mans bērns ir pēdējais?” Šeit soctīklotāju atbildes 23
Lasīt citas ziņas

Tādējādi Latvija starp 182 valstīm ieņem 37. vietu, liecina organizācijas publiskotie dati.

Tikmēr Igaunija saglabā 76 punktus, ieņemot 12. vietu. Savukārt Lietuva, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pakāpusies par diviem punktiem, sasniedzot 65 punktus un 28. vietu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pat mute un acis bija aizsalušas.” Kas notiek cilvēku prātos, atstājot suņus salā gaidīt saimniekus pie veikaliem?
“Zināju, ko esmu atbraukusi šeit paveikt!” Bota atklāj, kā jūtas pēc uzvaras
VIDEO. Uzvarētāji ir, bet kas ir ar medaļām? Milānā olimpiāde sākusies ar nopietnu skandālu

Kā vēstīts, pēdējo desmit gadu laikā Latvijas rezultāts ir svārstījies robežās no 55 līdz 60 punktiem, neuzrādot stabilu ilgtermiņa izaugsmi. Pirms gada, 2024. gadā, KUI Latvijas rezultāts pazeminājās par vienu punktu, sasniedzot 59 punktus jeb 2021. un 2022. gada līmeni.

Latvijas KUI rādītājs 2023. gadā bija 60, 2022. un 2021. gadā – 59, 2020. gadā – 57, 2019. gadā – 56, 2018. un 2017. gadā 58 punkti, bet pirms tam tas bija zemāks.

Korupcijas uztveres indekss ļauj novērtēt valsts progresu korupcijas apkarošanā un salīdzināt rezultātu starp 182 pasaules valstīm. Indeksā tiek piešķirti punkti skalā no 0 (ļoti korumpēta) līdz 100 (nav korupcijas).

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
KNAB nekonstatē “Latvijas koncertu” līdzšinējā vadītāja Ķirša un darbinieku pārkāpumus
Krimināls
Naudas un kvotu nav, bet krāpties gan prot! Zināms, par kādām summām ir runa Liepājas un Ogres slimnīcu gadījumos
Par iespējamām nelikumībām Liepājas slimnīcā aizturēti pieci, bet Ogres rajona slimnīcā divi cilvēki
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.