"Tā ir ļoti sen pieņemta norma." Ģimenes ārste atklāj, cik vīna glāžu patiesībā drīkst nedēļā izdzert







Ja nedēļā patērē vairāk par pus pudeli vīna, tas vairs nav normāli, tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” atzina Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece.

Viņa pastāsta, ka arī pie ģimenes ārstiem nereti vēršas cilvēki, saprotot, ka, iespējams, alkoholu lieto par daudz.

Aizsilniece skaidro, ja nedēļā patērē vairāk par pus pudeli vīna, tad jau jādomā par alkoholu kā kaitīgu faktoru: “Tā ir vispārpieņemta norma. Un tā ir ļoti sen pieņemta norma.”

Viņa norāda, ka ir izveidojusies kultūra, ka glāze vīna vakarā, tas ir normāli, bet tas nav normāli. Varbūt piektdienas vakarā var iedzert glāzi vīna, vai brīvdienās pie ģimenes pusdienām, bet ne vairāk par 2,5 glāzēm nedēļā.

Ja cilvēks lieto vairāk, tad ir jāuzdod jautājums: “Kāpēc man to vajag?”

Viņa piekrīt, ka būtu labi, ja valstiskā līmenī šo jautājumu risinātu, piešķirot līdzekļus alkohola atkarības ārstēšanai cilvēkiem, kas to vēlas darīt.

“Nav daudz tādu cilvēku, kuri atnāk, atzīstot, ka lieto pārāk daudz alkohola. Vairāk tie ir jauni cilvēki,” ģimenes ārste atzīst.

Tomēr lielāku satraukumu par alkohola lietošanu jauniešu vidū viņai raisa cita veida rekreācijas vielu lietošana – LSD, marihuāna u.c.

Jautājums pat nav, vai šīs vielas ir atļautas, vai aizliegtas, bet par to, kāpēc cilvēki grib lietot šīs vielas: “Mēs tās lietojam tāpēc, lai aizmuktu no realitātes. Tad ir nākošais jautājums, kāpēc mums ir jāmūk prom no realitātes? Vai mēs nevaram darīt kaut ko tādu, lai tā realitāte, kurā mēs dzīvojam, nav tāda, ka no viņas gribas aizmukt.”

Visu raidījumu skaties šeit: