Tagad beidzot būs skaidrs – drīkst vai nedrīkst ēst “banānu diegus”? 0
Mizojot banānu, gandrīz vienmēr var pamanīt smalkus, gaišus pavedienus, kas stiepjas gar augli no mizas. Daudziem tie šķiet kaitinoši un nepatīkami, un nereti rodas jautājums – vai šīs stiegrotās augļa daļas ir ēdamas, vai arī tās labāk noņemt pirms ēšanas.
Banāni ir viens no populārākajiem augļiem Eiropā – tie ir sātīgi, viegli sagremojami un ērti paņemami līdzi. Taču tieši šīs mazās šķiedriņas bieži vien izraisa diskusijas: vieni tās vienkārši apēd, citi rūpīgi noloba. Vai tam ir kāds veselības pamatojums?
Kas patiesībā ir banāna stiegrotie pavedieni?
Šīs šķiedras sauc par floēma saišķiem. Tie ir daļa no banāna dabiskās asinsvadu sistēmas. Augšanas laikā tie nodrošina cukuru un barības vielu transportēšanu no auga uz augli. Tātad tās nav nejaušas vai bojātas daļas, bet gan pilnvērtīga banāna struktūras sastāvdaļa.
Vienkārši sakot – bez šiem pavedieniem banāns nevarētu normāli attīstīties.
Vai banāna pavedieni ir droši lietošanai pārtikā?
No veselības viedokļa bažām nav pamata. Uztura speciālisti norāda, ka banāna stiegrotie pavedieni ir pilnībā ēdami un nav toksiski. Tie sastāv no tām pašām vielām kā pārējais banāna mīkstums un nerada nekādu risku ne pieaugušajiem, ne bērniem.
Vai tiem ir kāda uzturvērtība?
Uzturvērtības ziņā šiem pavedieniem nav būtiskas nozīmes. Tie satur nelielu daudzumu šķiedrvielu un minimālu fitoķīmisko vielu daudzumu, taču nekādu būtisku papildu labumu veselībai tie nesniedz. Tajā pašā laikā tie arī nekaitē.
Tātad – ēdot šīs stiegrotās daļas, jūs neko nezaudējat, bet arī īpašu ieguvumu tam nav.
Kāpēc dažiem šie “diegi” šķiet rūgti?
Garšas sajūta bieži vien ir atkarīga no banāna gatavības pakāpes. Mazāk gatavos banānos ir vairāk tanīnu, kas var radīt rūgtenu vai sausu pēcgaršu arī stiegrotajās daļās. Savukārt ļoti gatavos banānos šie pavedieni parasti ir mīkstāki un gandrīz nemanāmi.
Tātad nepatīkamā garša parasti nav saistīta ar pašu šķiedru kvalitāti, bet gan ar augļa gatavību.
Ēst vai noņemt – personīgās izvēles jautājums
Tas, vai banāna stiegrotos pavedienus ēst vai noņemt, ir gaumes un tekstūras jautājums, nevis veselības nepieciešamība. Ja jums tie netraucē, droši varat tos apēst. Ja dodat priekšroku gludākai tekstūrai, tos var viegli noņemt.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem