“Taisnīgumam ir jābūt.” Pētersone-Godmane skaidro, kurus dabasgāzes lietotājus tarifu izmaiņas ietekmēs visvairāk Ieteikt







Kurus dabasgāzes lietotājus tarifu izmaiņas ietekmēs visvairāk? Televīzijas RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” skaidro dabasgāzes sadales uzņēmuma “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

Pētersone-Godmane norāda, ka visvairāk dabas gāzes tarifa maiņu izjutīs mazais patērētājs, kurš dabasgāzi izmanto, piemēram, tikai ēdiena pagatavošanai.

Viņa skaidro, ka šajā gadījumā lielāko maksājuma daļu par dabasgāzi sastāda fiksētais tarifs, jo patērētais apjoms ir minimāls. Turpmāk fiksētais maksājums būs 2.70 eiro mēnesī līdzšinējo 1.77 eiro vietā.

Savukārt, otra maksājuma daļa, kas ir par reāli patērēto dabasgāzi, samazinās, taču tas nenosegs šo viena eiro starpību iedzīvotājiem, kas maz lieto gāzi.

“Taču visiem tiem, kas izmanto dabasgāzi ūdens sildīšanai vai apkurei, eiro tarifa starpības pieaugumu neizjutīs, jo mainīgā daļa par patēriņu ir samazināta, kompensējot šo pieaugumu,” uzsver “Gaso” pārstāve un piebilst.

Pētersone-Godmane teic, ka “taisnīgumam ir jābūt”: “Nav taisnīgi, ka ir klienti, kuriem ir jāmaksā par citiem klientiem.”

Viņa skaidro, ka jādomā par sistēmu kopumā, ja mēs gribam drošu dabasgāzes sadales sistēmu. “Gaso” pārstāve norāda, ka ir būtiski uzturēt infrastruktūru, lai novērstu avāriju draudus, kuros var ciest vai bojā iet cilvēki.

“Visiem ir jāpiedalās infrastruktūras uzturēšanā. Tā ir pasaules prakse, ka par infrastruktūru maksā visi patērētāji un cenšas maksāt maksimāli godīgi,” pauda Pētersone-Godmane.

Jau vēstīts, ka AS “Latvijas gāze” dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām no 1.jūlija atkarībā no patēriņa apmēra pieaugs robežās no 25% līdz 43,1%.

Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokli 2021.gada otrajam pusgadam pieaugs par 43,1% – no 0,49949 eiro par kubikmetru līdz 0,71472 eiro par kubikmetru, bet mājsaimniecībām, kuras patērē no 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes, gala tarifs kāps par 25% – no 0,46328 eiro par kubikmetru līdz 0,57912 eiro par kubikmetru.

Vienlaikus mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru dabasgāzes gadā, gala tarifs palielināsies par 38,5% – no 0,30084 eiro kubikmetrā līdz 0,41668 eiro kubikmetrā.

Tāpat pieaugs sadales sistēmas pakalpojuma tarifa fiksētā daļa, atkarībā no atļautās slodzes tai palielinoties robežās no 11,9% līdz 52,8%.

Proti, sadales pakalpojuma fiksētā maksa ar PVN par atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā pieaugs par 52,8% – no 2,14 eiro mēnesī līdz 3,27 eiro mēnesī, maksa par atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā palielināsies par 12,1% – no 8,02 eiro mēnesī līdz 8,99 eiro mēnesī, maksa par atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā augs par 11,9% – no 12,83 eiro mēnesī līdz 14,36 eiro mēnesī, maksa par atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā augs par 12% – no 19,57 eiro mēnesī līdz 21,91 eiro mēnesī, kā arī par atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā maksa palielināsies par 12% – no 29,06 eiro mēnesī līdz 32,55 eiro mēnesī.