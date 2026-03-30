“Tas ir kā spēcīgs sitiens pa galvu.” Slaidiņš skaidro, kāpēc drons nonāca Latvijā 0
Ik pa laikam mums visiem nācās lasīt ziņas par citām valstīm, kurās nokrīt droni, taču arī Latvijai pienāca sava kārta, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Slaidiņš dronu salīdzina ar sitienu pa galvu: “Tas ir tāpat kā, ja tev kāds spēcīgi iesistu pa galvu – tu kaut kur skrien, bet nezini, kur.”
Latvijas austrumu daļa ir diezgan mežaina un purvaina, turklāt tur nav lielu pilsētu, tāpēc tas ir labs koridors, pa kuru sūtīt prom dronus. Protams, arī Krievijas elektroniskās karadarbības brigāde, kas atrodas vien 30 kilometrus no Latvijas robežas, mēģināja dronu ietekmēt.
NBS majors piebilst, ka interesantākais ir tas, ko krievi informatīvajā telpā saka par Baltijas valstīm. Viņi cenšas radīt pārliecību, ka Ukraina izmanto Baltijas valstu telpu, lai veiktu triecienus Krievijai.
“Ir skaidrs, ka šie apgalvojumi tiek izmantoti kā attaisnojums iespējamai eskalācijai. Skaidrs, ka izskanēs apsūdzības, ka NATO teritorija tiek izmantota uzbrukumiem Krievijai,” viņš piebilst.
