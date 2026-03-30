“Tas ir kā spēcīgs sitiens pa galvu.” Slaidiņš skaidro, kāpēc drons nonāca Latvijā 0

12:13, 30. marts 2026
Viedokļi

Ik pa laikam mums visiem nācās lasīt ziņas par citām valstīm, kurās nokrīt droni, taču arī Latvijai pienāca sava kārta, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Nauda, iespējas un izaugsme: 4 zodiaka zīmēm līdz jūnijam būs veiksmīgais periods
FOTO. 10 visu laiku seksīgāko vīriešu tops – tajā iekļuvis arī visiem labi zināms latviešu dziedātājs
Neaizmirstamas naktis garantētas! Nosauktas 3 kaislīgākās zodiaka zīmes
Slaidiņš dronu salīdzina ar sitienu pa galvu: “Tas ir tāpat kā, ja tev kāds spēcīgi iesistu pa galvu – tu kaut kur skrien, bet nezini, kur.”

Latvijas austrumu daļa ir diezgan mežaina un purvaina, turklāt tur nav lielu pilsētu, tāpēc tas ir labs koridors, pa kuru sūtīt prom dronus. Protams, arī Krievijas elektroniskās karadarbības brigāde, kas atrodas vien 30 kilometrus no Latvijas robežas, mēģināja dronu ietekmēt.

Balvu novadā izcēlies ugunsgrēks: notikuma vietā strādā divas autocisternas
“Sagaidu VUGD skaidrojumu par mājaslapas 112.lv tehnisko kapacitāti.” Siliņa asi reaģē uz problēmām trauksmes laikā
Normāli? Latgales pusē, iespējams, ielidojis drons, bet mūsu dienestiem ir “uzkārusies” mājaslapa

NBS majors piebilst, ka interesantākais ir tas, ko krievi informatīvajā telpā saka par Baltijas valstīm. Viņi cenšas radīt pārliecību, ka Ukraina izmanto Baltijas valstu telpu, lai veiktu triecienus Krievijai.

“Ir skaidrs, ka šie apgalvojumi tiek izmantoti kā attaisnojums iespējamai eskalācijai. Skaidrs, ka izskanēs apsūdzības, ka NATO teritorija tiek izmantota uzbrukumiem Krievijai,” viņš piebilst.

SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Beidzot atklāts iemesls, kāpēc vakar Krāslavā nogāzās drons
Par katru putnu radarā vajag celt kājās iedzīvotājus nakts vidū? Sprūds atklāj, kāda kļūda Krāslavā vakar tika pieļauta
Latvija, Lietuva un Igaunija “oficiāli atvērušas savu gaisa telpu”: Putins izplata aizdomīgus paziņojumus
