"Tas konflikts turpināsies…" Rajevs skaidro, vai Krievija varētu iesaldēt karu pret Ukrainu







“Es runāšu tikai to, ko es domāju šajā gadījumā. Man būtu atbildes jautājums – Ukraina tad arī iesaldēs konfliktu ar Krieviju? Es domāju, ka atbilde šinī gadījumā ir – nē, jo tas konflikts turpināsies,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” pauda Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs (AS), NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, kad raidījumā tika lūgts komentēt izskanējušo ziņu, ka Krievija apsver iespējas iesaldēt karu pret Ukrainu, lai atjaunotu iznīcināto militāro potenciālu un sāktu karu pret Baltijas valstīm līdz 2028.gadam.

“Ja pat mēs hipotētiski, abstrahējoties no realitātēm, pieņemam to, ka konflikts pēkšņi tiek iesaldēts tajā frontes līnijā, kur spēki atrodas tagad…Teorētiski mēs nupat pieņēmām Nacionālo drošības koncepciju un aizsardzības koncepciju, kur tad bija rakstīts aptuveni tas laiks, pēc kura Krievija atgūs savus spēkus un varēs nopietni veikt kaut kādus uzbrukumus citos virzienos. Jautājums – tie paši trīs līdz pieci gadi būs arī Ukrainai! Es nedomāju, ka Ukraina vienkārši sēdēs un neattīstīs savus bruņotos spēkus – nedabūs jaunus tankus, nedabūs jaunas lidmašīnas, nedabūs jaunas raķešu sistēmas,” tā TV24 raidījumā komentēja Rajevs par iespējamo Krievijas soli – iesaldēt karu pret Ukrainu.

“Un attiecīgi, ja Ukraina kļūs stiprāka un viennozīmīgi viņa to darīs, Krievija spēkus nekur no Ukrainas atvilkt nevarēs, kas nozīmē, es domāju, ka pagaidām domāt par to, ka uzbrukums Baltijas valstīm ir kaut kas reālistiks – nē, bet tas nenozīmē, ka mums nav jādomā par mūsu drošību un par mūsu aizsardzību,” piebilda NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

Turklāt mums esot nopietni jāpievēršas Nacionālo Bruņoto spēku attīstībai un Latvijas iekšējo dienestu attīstībai tādu kā Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, policija un citu dienestu, uzskata Rajevs.

Jau vēstīts, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā ir informācija, ka Krievija apsver iespējas iesaldēt karu pret Ukrainu, lai atjaunotu iznīcināto militāro potenciālu un sāktu karu pret Baltijas valstīm līdz 2028.gadam, ceturtdien Eiropas politiskās kopienas līderu sanāksmē Granadā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Pēc Zelenska sacītā, ja Krievijai tagad ļaus adaptēties, līdz 2028.gadam Maskava spēs atjaunot karā Ukrainā novājināto militāro potenciālu. Līdz ar to, pēc Ukrainas prezidenta teiktā, Krievijai būs pietiekami daudz spēku, lai uzbruktu valstīm, kas ir Kremļa ekspansijas uzmanības centrā.

“Bez Ukrainas tās noteikti ir Baltijas valstis un noteikti tās valstis, kurās ir Krievijas [militārie] kontingenti. Tā ir precīza informācija no mūsu izlūkdienesta,” viņš teica.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Krievija meklē iespējas iesaldēt situāciju un pielāgoties, izdarot secinājumus no savām kļūdām un gatavojoties doties tālāk. Viņš aicināja Eiropas līderus atcerēties, ka visbīstamākais ienaidnieks ir tas, kurš ir izdarījis secinājumus un gatavojas nākamajam triecienam, pamatojoties uz šiem secinājumiem.