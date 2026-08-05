Foto-Shutterstock

“Grāb kaut saujām, visi smuki un lieli,” pircēji pasaka, kur šogad iegādāties visgardākos ķiršus 2

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:00, 5. augusts 2026
Viedokļi

Ķirši ir viena no tām vasaras veltēm, kuru gaidīšana katru gadu ilgst daudz ilgāk nekā pati baudīšana – dažas nedēļas gadā veikalu plauktos un tirgos parādās koši sarkanās ogas, kas kļuvušas par daudzu iemīļotu gardumu.

Veselam
Neriskējiet ar savu veselību! Šos pārtikas produktus pēc derīguma termiņa beigām nekādā gadījumā nedrīkst lietot uzturā
Kokteilis
10 pazīmes, kas atklāj sievietes vecumu – lai kā tu censtos to slēpt, pēc tām redzams, ka tev jau ir vairāk nekā 40 gadu
Kokteilis
Dailes teātrī jaunas sejas, bet kādai zvaigznei durvis aizveras pavisam. Žagars neslēpj: “Diemžēl viņa nav pieprasīta”
Lasīt citas ziņas

Latvijā vietējie ķirši parasti nogatavojas jūnija beigās un jūlijā, bet lielākā ražas kulminācija ir jūlija sākumā un vidū. Svaigo ķiršu pieejamība gan nav ilga – vietējā sezona parasti ilgst tikai dažas nedēļas, un līdz jūlija beigām pirmie audzētāji jau noslēdz ražas tirdzniecību, taču veikalos ķiršus iespējams atrast ilgāk, jo tos ieved arī no citām valstīm.

Vienlaikus teju katram no mums, visticamāk, vismaz reizi dzīvē ir sanācis “iegrābties” – iegādāties ogas, augļus vai dārzeņus, kas pēc skata izskatījās daudz labāk nekā patiesībā garšoja. Lai tā negadītos ar ķiršiem, Leldei ir atbilde, kur tos iegādāties.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vācijas lidostā blakus Ukrainas lidmašīnai nokritis ar sprāgstvielām aprīkots drons
Mežaparka estrādē rīt Kalvina Herisa koncerts: vai skatuve šoreiz gatava?
Ārzemēs dzīvojoša latviete pastāsta, kā atšķiras bērnu pabalsti Latvijā un Vācijā – starpība ir jūtama

Lelde savā “Threads” profilā raksta: “Es nezinu, kādos Kolumbijas laukos “Lidl” lasa tos saldos ķiršus, bet atkarība ir nopietna, un es raudāšu tajā dienā, kad viņi pārstās tos tirgot.”

Viņai komentāros pievienojas vēl ķiršumīļi – kāds norāda, ka viņai ir 100% taisnība, bet Kristīne dalās savā pieredzē: “Jā, Lidlā šogad ir izcili ķirši. Grāb kaut saujām, visi smuki un lieli. Nav kā “Rimi” un “Maximā”, kur katrs ķirsis jāpārcilā, jo iebojājušies, mīksti vai jau labi pastāvējuši ar brūniem kātiem.”

Autores oriģinālieraksts
Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kurš zinās, kas tas ir?” Jaunā paaudze brīnās, ar ko bērnībā mielojās viņu vecāki
TV24
Ar ko atšķiras Polijas ogas no Latvijas ogām? Skaidro PVD ģenerāldirektors
Veselam
Lūk, cik daudz ķiršu drīkst apēst tie, kam ir diabēts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.