“Grāb kaut saujām, visi smuki un lieli,” pircēji pasaka, kur šogad iegādāties visgardākos ķiršus 2
Ķirši ir viena no tām vasaras veltēm, kuru gaidīšana katru gadu ilgst daudz ilgāk nekā pati baudīšana – dažas nedēļas gadā veikalu plauktos un tirgos parādās koši sarkanās ogas, kas kļuvušas par daudzu iemīļotu gardumu.
Latvijā vietējie ķirši parasti nogatavojas jūnija beigās un jūlijā, bet lielākā ražas kulminācija ir jūlija sākumā un vidū. Svaigo ķiršu pieejamība gan nav ilga – vietējā sezona parasti ilgst tikai dažas nedēļas, un līdz jūlija beigām pirmie audzētāji jau noslēdz ražas tirdzniecību, taču veikalos ķiršus iespējams atrast ilgāk, jo tos ieved arī no citām valstīm.
Vienlaikus teju katram no mums, visticamāk, vismaz reizi dzīvē ir sanācis “iegrābties” – iegādāties ogas, augļus vai dārzeņus, kas pēc skata izskatījās daudz labāk nekā patiesībā garšoja. Lai tā negadītos ar ķiršiem, Leldei ir atbilde, kur tos iegādāties.
Lelde savā “Threads” profilā raksta: “Es nezinu, kādos Kolumbijas laukos “Lidl” lasa tos saldos ķiršus, bet atkarība ir nopietna, un es raudāšu tajā dienā, kad viņi pārstās tos tirgot.”
Viņai komentāros pievienojas vēl ķiršumīļi – kāds norāda, ka viņai ir 100% taisnība, bet Kristīne dalās savā pieredzē: “Jā, Lidlā šogad ir izcili ķirši. Grāb kaut saujām, visi smuki un lieli. Nav kā “Rimi” un “Maximā”, kur katrs ķirsis jāpārcilā, jo iebojājušies, mīksti vai jau labi pastāvējuši ar brūniem kātiem.”