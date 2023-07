Foto: Paula Čurkste/LETA Arhīva foto. Saeimas deputāts, “Apvienotais saraksts” pārstāvis Edgars Tavars (no kreisās), Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, līdzšinējais Ministru prezidents, partijas “Jaunā vienotība” pārstāvis Krišjānis Kariņš un Saeimas deputāts Ainars Lastovskis svinīgajā valdības deklarācijas un Ministru kabineta veidojošo politisko partiju sadarbības līguma parakstīšanās pasākumā Saeimas namā.

Tavars noraida kuluāros izskanējušās baumas, ka “AS” tomēr varētu turpināt darbu arī jaunā koalīcijā Ieteikt







“Apvienotā saraksta” (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars “nepārprotami noraida” kuluāros izskanējušo minējumu par iespēju AS nākotnē tomēr apsvērt dalību iespējamā jaunā valdībā.

Kuluāros izskanējušas runas, kas tālāk varētu notikt gadījumā, ja “Jaunās vienotības” (JV), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un “Progresīvo” sarunas novestu pie šo trīs partiju oficiālas vienošanās tomēr veidot jaunu valdību.

Neoficiāli neizslēdz varbūtību, ka tādā gadījumā arī AS varētu iekšēji sākt diskutēt par iespēju tomēr turpināt darbu arī jaunajā koalīcijā. Pašlaik gan nav zināms, vai JV, ZZS un “Progresīvie” nākotnē tiešām nolemtu izveidot jaunu valdību.

Vaicāti par šo minējumu kuluāros, AS politiķi – Tavars un Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns – uzsvēra, ka neredz pamatu mainīt pašreizējo, normāli strādājošu valdību, kas vēl tikko – pirms sesiju pārtraukuma – saņēmusi “svaigu” Saeimas mandātu.

Tavars aģentūrai LETA uzsvēra, ka, neraugoties uz to, ka piedāvājumus veidot dažādus ārpuskoalīcijas blokus AS saņem katru nedēļu, partiju apvienība “nevienā sekundē” neko tādu neapsver.

Teorētiski spriežot, ja notiek kādas rokādes, tad tas ir pašreizējās valdības partiju – JV, AS un Nacionālās apvienības (NA) – kopīgi izlemjams jautājums, pauda frakcijas vadītājs.

AS neapsver nekādu iespēju strādāt kādā paplašinātā valdībā, akcentēja Tavars.

Vaicāts par minējumu kuluāros par iespēju AS tomēr apsvērt dalību jaunā valdība, ja tāda galu galā veidotos, Smiltēns, retoriski vaicājot, akcentēja, ka nevienā brīdī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) nav paziņojis, ka būtu sākts ceļš uz pērn parakstītā koalīcijas līguma laušanu.

Smiltēns norādīja, ka nav pamatojuma, kāpēc kaut kas attiecībā uz valdības sastāvu būtu jāmaina. Politiķis arī uzsvēra, ka “Lemberga atgriešanās pie varas” nenotiks “ar mūsu rokām”.

Saeimas priekšsēdētājs atgādināja, ka pašreizējā valdība tika izveidota “smagā un mokošā ceļā” kā vienīgais saprātīgais koalīcijas variants 14.Saeimā, lai loģiskā secībā risinātu valstī esošās problēmas.

AS politiķis arī vērsa uzmanību, ka vēl tikko, pirms Saeimas aiziešanas sesiju pārtraukumā parlamentā notika “pilnīgi svaigs” balsojums, pārapstiprinot mandātu pašreizējai valdībai. Tāpat arī pagājušās nedēļas AS un JV tikšanās reizē no Kariņa un labklājības ministres Evikas Siliņas (JV) izskanējuši atzinīgi vārdi par abu partiju apvienību līdzšinējo sadarbību.

Uz to, ka pašreizējā koalīcijā ir laba sadarbība norādot arī tas, ka darba spēka piesaistes jautājumos NA esot mainījusi akcentus, apgalvoja Smiltēns, norādot uz ekonomikas ministres Ilzes Indriksones (NA) sagatavoto piedāvājumu šajā jomā.

Jau vēstīts, ka pirmdien AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars aģentūrai LETA pauda, ka atbilstoši paša Ministru prezidenta Kariņa vērtējumam valdība strādā “dinamiski”, tāpēc tās nomaiņa būtu lieka un tikai radītu jukas.

Vaicāts par jaunas valdības veidošanas iespējām, Tavars uzvēra, ka AS neatbalstītu, ja Kariņš izlemtu nogāzt paša vadīto valdību, kuras darbu pats premjers vēl pagājušajā nedēļā vērtējis kā dinamisku un labu. Tas tikai radītu nevajadzīgas jukas, uzsvēra AS frakcijas vadītājs.

Politiķis atgādināja, ka tikko kā notikušajās “Apvienotā saraksta” un Kariņa sarunās iezīmējies, ka JV un AS ir vairāk vienojošo lietu nekā atšķirīgā. Un arī “par atšķirīgo var atrast zelta vidusceļu”, pārliecināts Tavars.

Politiķis uzsvēra AS pieteiktos prioritāri risināmos jautājumus valdībai, tajā skaitā kreditēšanas veicināšanu, investīciju reģionos atbalstīšanu, birokrātijas mazināšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, digitālās transformācijas veikšanu, iekšējo un ārējo drošību.

Kā ziņots, Smiltēns līdzīgi norādījis, ka AS kā valdības prioritāti pieteicis ekonomikas izaugsmes panākšanu, lai tādējādi nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus armijai, veselībai, izglītībai un citām jomām.

To politiķis sacīja, komentējot jautājumus saistībā ar valdības nākotni.

Saeimas priekšsēdētājs norādīja, ka AS un JV ir abpusējs atbalsts virzībai gan uz Kariņa, gan uz AS pieteiktajām prioritātēm, par kuru ieviešanu sarunas turpināšoties pēc valdības atvaļinājuma.

Nav domstarpību, ka primāri ir Latvijas nacionālās drošības jautājumi, aizsardzība, robežu nostiprināšana, atzīmēja AS politiķis.

Reizē no Kariņa pieteiktajām piecām prioritātēm ar ekonomiku esot saistīti tikai divi jautājumi – darba spēka piesaiste un mazākā mērā valsts atsevišķu uzņēmumu akciju kotēšana biržā, skaidroja Smiltēns.

Tāpēc AS ekonomikas stiprināšanai no savas puses pieteikusi tādas prioritātes kā enerģētikas jautājumi, finanšu resursu pieejamības nodrošināšana uzņēmējiem un investīciju vides uzlabošana.

Smiltēnam esot zināmi gadījumi, kad Rietumvalstu investoriem neesot atvērti konti bankās – šī ir viena no risināmajām problēmām. Šajā kontekstā Saeimas priekšsēdētājs pozitīvi vērtē Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pausto, ka Valsts prezidents sagaida radikālu virziena maiņu no Latvijas komercbanku puses, tostarp aktīvu darbību gan no Latvijas Bankas, gan valdības puses finanšu pakalpojumu pieejamības uzlabošanā.

AS viens no līderiem uzsvēra, ka valdībai ir jāstrādā pie procedūru vienkāršošanas jeb debirokratizācijas plāna, “izņemot laukā” visas liekās darbības, kas palēnina ekonomikas attīstību. Tas attiecas uz dažādiem procesiem, kas apgrūtina uzņēmējdarbības veikšanu – gan būvatļauju saņemšanas, gan citās jomās.

Tāpat arī digitālā transformācija nav veicama tikai vienas, AS atbildībā esošās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līmenī, bet gan ir visas valdības atbildības jautājums, akcentēja Smiltēns.

AS kā fundamentālu problēmu pieteikusi arī demogrāfisko situāciju, kurai viens no risinājuma mehānismiem ir atbalsts ģimenēm mājokļa nodrošināšanā.

Smiltēns akcentēja, ka valdībai obligāti jāliek akcents uz ekonomikas attīstību, jo, ja Ministru kabinets to nespētu paveikt, tad alternatīva būtu nodokļu celšana, kas būtu traģisks lēmums.

Jau vēstīts, ka pēc Ministru prezidenta Kariņa iniciatīvas īsi pēc Valsts prezidenta vēlēšanām sākās partiju sarunas par valstij būtiskām dažādām tēmām. Premjera mērķis ir izveidot plašāku koalīciju.

Sarunās piedalās JV, ZZS un “Progresīvie”. Savukārt AS un NA šīs tikšanās boikotē, jo neatbalsta pašreizējās koalīcijas – JV, AS un NA – paplašināšanu.

Pagājušonedēļ pēc AS aicinājuma notika divpusējas AS un JV, Kariņa sarunas.

Pašlaik oficiālajām partiju sarunām ir atvaļinājuma laika pārtraukums.