Teju katru dienu mēs to lietojam uzturā: atklāts viens dārzenis, kas gandrīz nogalināja visu Eiropas tautu
Lai gan zinātne un tehnoloģijas gadsimtu gaitā būtiski mainījušas cilvēces attīstību, daba joprojām atgādina, ka tās likumu ignorēšana var novest pie katastrofas. Kā atgādina amerikāņu evolūcijas biologs Skots Treverss, viena Eiropas tauta šo mācību izjuta īpaši sāpīgi. Traģēdijas sekas jūtamas vēl šodien, vēsta ārzemju mediji.
Pēc Amerikas atklāšanas Eiropas kontinentā nonāca vairāki jauni augi, tostarp viens īpašs dārzenis no Andu kalniem Dienvidamerikā, mums visiem labi zināmais kartupelis. Tas ātri vien kļuva par vienu no iecienītākajiem pārtikas produktiem visā Eiropā.
Īpaši tas noderēja tautām, kuras dzīvoja vietā, kur bija auksts klimats un neauglīga augsne, piemēram, īriem. Jau 19. gadsimta sākumā gandrīz puse Īrijas iedzīvotāju uzturā lietoja tikai pašu audzētus kartupeļus. Daudzām ģimenēm tas bija vienīgais pārtikas avots.
Un nebija jau tā, ka šī izvēle būtu neprātīga. Kā norāda zinātnieks, kartupeļi ir pārsteidzoši barojoši, tie satur ogļhidrātus, vitamīnu C, kāliju, un, lietojot kopā ar pienu, pat pietiekamu daudzumu olbaltumvielu.
Taču šī vienveidība kļuva liktenīga.
1845. gadā Īrijas kartupeļu laukus skāra nezināma slimība. Lapas melnēja, kartupeļi puva un slimība strauji izplatījās pa visu valsti.
Kā vēlāk noskaidroja zinātnieki, vainīgais bija ūdens pelējuma paveids – kartupeļu lakstu puve, kas, visticamāk, tika ievesta no Meksikas ar inficētiem kartupeļiem.
Īrijas mitrais un vēsais klimats izrādījās ideāli apstākļi šīs sēnītes izplatībai. Un tad nāca īstā problēma – visā valstī tika audzēts praktiski viens un tas pats kartupeļu šķirnes veids. Tas nozīmēja, ka visiem augiem bija identiska ģenētiskā struktūra, un tie bija vienlīdz neaizsargāti pret slimību.
Rezultātā jau 1846. gada beigās gandrīz viss kartupeļu ražas apjoms bija iznīcināts.
Miljons mirušo
Bez pietiekama pārtikas un bez reālas palīdzības no Lielbritānijas koloniālās valdības, Īriju pārņēma briesmīgs bads.
Tā laika tautas skaitīšana liecina, ka 1841. gadā Īrijā dzīvoja vairāk nekā 8 miljoni cilvēku. Taču pēc desmit gadiem palika mazāk nekā 6 miljoni. Vismaz viens miljons iedzīvotāju nomira no bada, vēl vairāk aizbēga uz citām valstīm, galvenokārt ASV.
Un pat pēc tam, kad bada vilni izdevās apturēt, cilvēki turpināja pamest valsti. Nākamo 100 gadu laikā iedzīvotāju skaits Īrijā saruka līdz 4 miljoniem.
Lai gan mūsdienās Īrijas iedzīvotāju skaits atkal pieaug, tas joprojām nav atgriezies 1841. gada līmenī.
Zinātnieks Treverss norāda, ka šī traģēdija atklāj, cik svarīga ir ģenētiskā daudzveidība. Populācija, kurā visiem organismiem ir identiska ģenētiskā struktūra, ir neaizsargāta pret slimībām.
Kartupelis bija tikai viens no četriem augiem, kas pēc Amerikas atklāšanas izmainīja cilvēces vēsturi.