TESTS. Ja esat izdarījis mazāk nekā 30% no šīm lietām pirms 30, apsveicam ar to, ka esat ārkārtīgi garlaicīgs 0
Atzīmē, ko esi paguvis izdarīt pirms 30 gadu sasniegšanas, un saskaiti punktus! Pienācis laiks noskaidrot, vai tu gadījumā neesi dzīvojis pārāk garlaicīgu dzīvi!
Brīdinājums!
Šis tests var izraisīt vēlmi pēkšņi saplānot ceļojumu, piezvanīt senam draugam vai vismaz… iziet no mājas.
Vai līdz 30 gadu vecumam esi salaulājies?
1 no 12