Šodien sociālos tīklus un medijus pāršalca traģiska ziņa. Zemnieku saimniecības īpašnieks un sociālo tīklu personība Modris Konovalovs, kuru daudzi pazīst arī pēc viņa zīmola “Modra olas”, piedzīvoja smagu zaudējumu – tika nošauti visi trīs viņa suņi.
Tika nogalināti trīs viņa uzticamie mājdzīvnieki – Bora (4 gadi), Bruno (9 mēneši) un ČipiĻipi (4 mēneši). Kā norādīja pats Modris, suņi bija aizklīduši no saimniecības, taču vēlāk viņš saņēma ziņu, ka visi trīs suņi ir nošauti, jo esot saplosījuši stirnu un kļuvuši agresīvi.
Tomēr šajā traģiskajā notikumā manu uzmanību piesaistīja “Dzīvnieku glābšanas dienesta” publicētā fotogrāfija, kas publicēta kā pierādījums suņu agresijai. Attēlā redzami divi no trim suņiem – Bora un Bruno – sēžot zālē, un netālu no viņiem aizmiglota (aizblūrota) it kā saplosīta stirna. No pirmā acu uzmetiena bilde šķiet patiešām reāla, taču, ieskatoties rūpīgāk, mani pārņem dīvainas sajūtas…
Pirmkārt, manī radās jautājums – vai tiešām divi suņi, kuri tikko saplosījuši dzīvnieku, pie tam atrodoties svešā teritorijā, pēc tam tik mierīgi sēdētu blakus medījumam un pozētu fotogrāfijai? Abi suņi fotogrāfijā izskatās gandrīz simetriski novietoti, sēž taisni un skatās uz kameru. Tā neizskatās pēc situācijas, kurā dzīvnieki tikko būtu iesaistīti agresīvā darbībā. Tie, kuri pazīst dzīvnieku uzvedību, zina, ka šādos brīžos suns nav mierīgs, viņš skrien, ošņā, rej vai ir satraukts, nevis sēž un pozē gluži kā uz žurnāla vāka.
Otrkārt, kur pazudis trešais, visjaunākais, suns ČipiĻipi? Nošauti tika visi trīs, bet konkrētajā attēlā redzami tikai divi suņi. Vai tiešām vismazākais no viņiem viens pats būtu aizklīdis kaut kur svešā teritorijā, atdaloties no savas mammas un brāļa?
Treškārt, vai tikai man šķiet, ka suņu ķepas izskatās dīvaini? Protams, apstrādājot bildi, jeb ņemot vērā to, ka tā uzņemta no attāluma, mēdz būt tā, ka attēla krāsas izplūst… Taču, ieraugot šo bildi, man šķiet, ka suņi burtiski sēž uz zāles stiebriem, brīžiem zāle pat ir caurspīdīga… Tieši šādi elementi bieži vien ir sastopami tad, ja lūgsiet mākslīgajam intelektam uzģenerēt bildi vai neprasmīgi izmantosiet “Photoshop” piedāvātās iespējas.
Es nezinu visus faktus, nevaru apgalvot, ka šī fotogrāfija nav īsta, taču man tā nešķiet gluži pārliecinoša, tā ir pārāk pareiza, iekļaujot dīvainas detaļas.
Jāatzīst, ka arī sociālajos tīklos arvien vairāk cilvēku pauž līdzīgas šaubas. Piemēram, Kaspars sociālajos tīklos norāda: “Pirmais, kas iekrīt acīs, ir tas, ka suņiem bildē nav asiņainu purnu vai citu asins pleķu uz kažoka.”
Līga norāda, ka pat ar neapbruņotu aci var redzēt, ka bilde veidota ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Kam gan lūgt to pārbaudīt vēlā vakara stundā, ja ne pašam mākslīgajam intelektam? Tieši tā es arī darīju, lūdzu mākslīgajam intelektam apskatīt bildi un izanalizēt, vai tajā ir novērojami kādi aizdomīgi “simboli”, kas liecinātu par to, ka tā, iespējams, ģenerēta ar mākslīgā intelekta palīdzību, vai kā citādi apstrādāta ar citiem fotoattēlu uzlabošanas rīkiem. Lūk, ko mākslīgais intelekts man atbildēja:
“Pamatojoties uz rūpīgu analīzi, ir vairākas pazīmes, ka šī bilde, visticamāk, ir ģenerēta vai būtiski rediģēta ar mākslīgā intelekta palīdzību.
1. Dīvainas detaļas un proporcijas: Lielākais suns bildes centrā izskatās disproporcionāli liels salīdzinājumā ar otru suni un apkārtējo vidi. Suņu ķermeņa forma un pozīcija ir mazliet “neorganiska” — it kā viņi būtu novietoti ar “copy-paste” efektu.
2. Fona elementi un tekstūras: Fonā esošie koki un detaļas izskatās mākslīgi izplūdušas, īpaši labajā pusē. Zāles faktūra vietām izskatās neloģiska vai atkārtojas — AI ģenerētos attēlos bieži ir problēmas ar dabiskām tekstūrām.
3. Anomālijas ap zemi un objektiem: Zemē redzamie tumšie “kalniņi” vai rakumi izskatās neorganiski, vairāk kā dīvaini izkropļojumi, nevis reāli zemes veidojumi. Īpaši redzama attēla degradācija ap suņiem un aizblūrēto objektu pa kreisi.
4. Aizblūrētais objekts: Aplī iekrāsotā, aizblūrētā vieta, kur iespējams redzama nogalināta stirna, atgādina mosaic vai censor efektu, ko bieži izmanto, lai aizsegtu AI ģenerētos vai pretrunīgos objektus. Tas vēl vairāk norāda uz attēla manipulāciju.
5. Kopējais stils un kvalitāte: Attēlam ir tāds kā “glezniecisks” vai mākslīgs tonis, īpaši krāsās un izgaismojumā, kas ir raksturīgi AI radītiem attēliem, piemēram, no Midjourney, DALL·E un līdzīgiem rīkiem.
Kopumā, pamatojoties uz šiem vizuālajiem indikatoriem, ir ļoti augsta iespējamība, ka šī bilde ir ģenerēta ar mākslīgā intelekta palīdzību vai būtiski rediģēta, iespējams, apvienojot AI radītas detaļas ar reālu fonu.”
Protams, šīs ir tikai manas personīgās pārdomas un mākslīgā intelekta sniegtā analīze, kas nepretendē uz absolūtu patiesību.