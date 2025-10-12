“Lietot veselo saprātu ir katra mūsu personīgā atbildība.” Lētas zāles internetā var būt ļoti bīstamas 0
Dins Šmits, RSU asociētais profesors un medicīnas jomas uzņēmējs, TV24 raidījumā “Preses Klubs”, komentējot ziņu, ka pieaug zāļu viltojumu risks, vērsa uzmanību uz risku, kas pastāv, iegādājoties medikamentus internetā.
“Pirkt internetā… ar prātu jau ir ļoti labi. Tas tiešām ir ērtāk, ja pērkam no sertificēta piegādātāja, kas ir aptiekām. Mēs zinām, ka kāds ir pārliecinājies, ka konkrētās zāles ir tās, kas norādītas, un ka tās var izsekot,” sacīja Šmits.
Viņš uzsvēra, ka katra zāļu kastīte šobrīd tiek individuāli marķēta, un tās drošības kods ļauj izsekot zālēm no ražotāja līdz pat patērētāja mājas durvīm. Taču – cilvēki izvēlas arī alternatīvus kanālus.
Šmits norāda: “Var pirkt arī pa alternatīviem kanāliem. Kā austrumu tirgos – izskatās tāpat, gan jau ir īstais. Tā tomēr ir katra cilvēka izvēle, kuru var saprast… Droši vien cenas jautājums, bet tad jāuzdod sev arī jautājums, vai tas piedāvājums ir tik lielisks, kā šķiet pirmajā brīdī?”
Medicīnas jomas eksperts norāda, ka būtisks atslēgvārds stāstā par konstatēto recepšu zāļu pārdošanas gadījumiem internetā ir risks.
“Nevis gadījumi, konkrētais skaits, bet iespējamais risks, kas norāda – esam piesardzīgi. Tas nenozīmē, ka Latvija būtu pārpludināta ar nedrošām zālēm.”
Zāļu valsts aģentūra (ZVA) un Veselības inspekcija (VI) atgādina, ka internetā zāles drīkst iegādāties tikai no licencētām interneta jeb tiešsaistes aptiekām. Zāles ir aizliegts pārdot sludinājumos sociālajos tīklos, kā arī apšaubāmās interneta vietnēs.
Iegādājoties zāles apšaubāmās tīmekļa vietnēs vai sociālajos medijos, pastāv risks, ka zāles ir viltotas – var būt izmainīts zāļu sastāvs vai tās var saturēt citu aktīvo vielu, nekā norādīts lietošanas instrukcijā vai uz zāļu iepakojuma, kā rezultātā var rasties nopietns apdraudējums un kaitējums veselībai, brīdina ZVA.