TESTS: Novērtē godīgi savu psihisko stāvokli

Piedāvājam dažādu psihisko stāvokļu aprakstu (pēc Aizenka). Ja šis stāvoklis tev ir bieži raksturīgs, ieliec 2 punktus, ja reizēm, liec 1, ja nemaz – 0 punkti. Katrai sadaļai punktus skaiti atsevišķi.

I

1. Nejūtos pārliecināts par sevi

2. Bieži vien sīkumu dēļ sarkstu

3. Mans miegs ir nemierīgs

4. Viegli zaudēju drosmi

5. Uztraucos par vēl tikai iedomātām nepatikšanām

6. Es baidos no grūtībām

7. Man patīk pārdomāt savus trūkumus

8. Mani ir viegli pārliecināt

9. Es esmu aizdomīgs, visā saskatu briesmas

10. Es ar grūtībām paciešu gaidīšanu

II

1. Bieži vien man šķiet bezcerīgas situācijas, no kurām tomēr varētu atrast izeju

2. Nepatikšanas man ļoti sarūgtina, es esmu nomākts

3. Ja nepatikšanas ir lielas, man ir tendence bez pietiekama pamata vainot sevi

4. Likstas un neveiksmes man neko neiemāca

5. Es bieži atsakos no cīņas, uzskatot to par bezjēdzīgu

6. Es bieži jūtos neaizsargāts

7. Dažreiz mani pārņem izmisums

8. Es jūtos apjucis, saskaroties ar grūtībām

9. Sarežģītos dzīves brīžos reizēm uzvedos kā bērns, gribu, lai mani pažēlo

10. Es uzskatu, ka trūkumi manā raksturā ir nelabojami

III

1. Pēdējais vārds pieder man

2. Bieži sarunā pārtraucu sarunbiedru

3. Mani ir viegli sadusmot

4. Man patīk citiem izteikt piezīmes

5. Es gribu būt autoritāte citiem

6. Man nepietiek ar mazumiņu, vēlos visvairāk

7. Kad esmu dusmīgs, slikti valdu pār sevi

8. Labāk patīk vadīt, nevis pakļauties

9. Man ir asi, rupji žesti

10. Es esmu atriebīgs

IV

1. Man ir grūti mainīt ieradumus.

2. Man nav viegli pārslēgt uzmanību

3. Ļoti piesardzīgi izturos pret visu jauno

4. Mani ir grūti pārliecināt

5. Nereti man neiziet no prāta domas, no kurām vajadzētu atbrīvoties

6. Grūti satuvinos ar cilvēkiem

7. Mani satrauc pat nelielas novirzes no plāna

8. Bieži vien es parādu stūrgalvību

9. Negribīgi riskēju

10. Asi pārdzīvoju novirzes no pieņemtā dienas režīma



Rezultāti

Aprēķini kopējo punktu skaitu par katras grupas jautājumiem:

1… 10 jautājums – trauksme;

11… 20 jautājums – frustrācija (vilšanās, dusmas, aizvainojums, neapmierinātība);

21… 29 jautājums – agresivitāte;

31… 40 jautājums – rigiditāte (elastības, pielāgošanās un adaptācijas trūkums).

I. Trauksme:

0-7 punkti – nav raksturīga;

8-14 punkti – vidējs, pieņemams līmenis;

15-20 punkti – augsts līmenis.

II. Frustrācija:

0-7 punkti – nav augsts pašvērtējums, izturīgs pret neveiksmēm, nebaidās no grūtībām;

8-14 punkti – vidējs līmenis, piemīt frustrācija;

15-20 punkti – zems pašvērtējums, izvairies no grūtībām, baidies no neveiksmes, izjūti neapmierinātību.

III. Agresivitāte:

0-7 punkti – esi mierīgs, nosvērts;

8-14 punkti – vidējs agresivitātes līmenis;

15-20 punkti – esi agresīvs, nesavaldīgs, ir grūtības sazināties un sastrādāties ar cilvēkiem.

IV. Rigiditāte:

0-7 punkti – rigiditāte nepiemīt, viegli pielāgojies,

8-14 punkti – vidējs līmenis;

15-20 punkti – stipri izteikta rigiditāte, nemainīga uzvedība, uzskati, attieksme, pat tad, ja tie neatbilst reālajai situācijai, dzīvei. Tev ir kontrindicētas darba izmaiņas, izmaiņas savā personīgajā dzīvē.

Avots: testoteka.narod.ru