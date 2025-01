Foto. pexels.com/Nandhu Kumar

Tiem, kuri ir atveseļojušies no Covid-19, sāk konstatēt vienu bīstamu slimību







Cilvēki, kuri ir atveseļojušies no koronavīrusa Covid-19 infekcijas, tagad, pēc laika, sākuši konstatēt kādu bīstamu slimību, par to vēstīja populārais zviedru izdevums “Svenska Dagbladet”.

Kādā no rakstiem medijs pavasarī jau norādīja, ka daudziem pilsoņiem, kuri bija atveseļojušies no Covid-19, pēc tam tika diagnosticēts tā sauktais “long-Covid”. Turklāt 90% šādu pacientu drīz viens tika diagnosticēta arī astma. To apstiprina arī Dienvidkorejas zinātnieku pētījums par jautājumu, vai šī elpceļu vīrusa infekcija var izraisīt astmu.

Kopumā Zviedrijā kopš pandēmijas sākuma pērn maijā post-Covid sindroms bija konstatēts jau 30 000 cilvēku.

Covid-19 ir elpceļu infekcijas slimība, ko izraisa koronavīruss SARS-CoV-2. Vīrusa izcelsme tiek saistīta ar Ķīnas pilsētu Uhaņu, kur 2019. gada beigās tas, domājams, pārgāja no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Pandēmija izplatījās globāli, izraisot plašu sabiedrības veselības krīzi.

Covid-19 simptomi var būt dažādi:

– Vieglie simptomi: drudzis, sauss klepus, nogurums, muskuļu sāpes, kakla sāpes, zaudēta garšas vai smaržas sajūta.

– Smagākie simptomi: elpas trūkums, krūšu sāpīgums, apziņas traucējumi, augsta temperatūra.

– Komplikācijas: plaušu karsonis, akūts elpošanas distresa sindroms, vairāku orgānu bojājumi.

Covid-19 skāra visas vecuma grupas, bet smagākās sekas bija novērotas gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kuriem bija hroniskas slimības. Pandēmijas laikā tika izstrādātas vakcīnas un dažādas vīrusa ārstēšanas metodes.