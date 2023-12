“Tika aizskarta darbiniece, kura nerunā krieviski, izteikti draudi” – kādā Rīgas kafejnīcā piedzīvota ļoti nepatīkama situācija Ieteikt







Nesen kādā Rīgas kafejnīcā piedzīvota nepatīkama situācija, kad kāda no apmeklētājām pieprasīja darbiniekiem ar viņu sarunāties krievu valodā, un pamatīgi sadusmojusies, kad tas neticis darīts.

Tas noticis kafejnīcā Crumble Cake Cafe. Tās īpašnieki sociālajos tīklos rakstīja: “Šodien tika piedzīvota ļoti nepatīkama situācija, kur tika aizskarta mana darbiniece, valsts, kurā dzīvojam, un arī personīgi es. Tika izteikti draudi, lai mācāmies krievu valodu, jo tā mums drīz noderēšot.

Mana kolēģe nerunā krieviski, bet brīvi runā angļu valodā, un viņas dzimtā valoda ir latviešu, bet kliente vēlējās, lai ar viņu un draudzeni runā krieviski. Nevar no cilvēka prasīt to, ko viņš nemāk, un par to vīpsnāt.”

Ar šo stāstu daudzi cilvēki dalījušies sociālajos tīklos, paužot arī savu sašutumu.

Interesantu reakciju izrādījis uzņēmums “Latvijas Tekstils”, kuru arī šis stāsts neatstāja vienaldzīgu.

“Nevarējām palikt vienaldzīgi, izlasot Vecrīgas kafejnīcas Crumble Cake saimnieka Gunta ierakstu, kurā bijusi saķeršanās ar personu, kas izteikusi draudus par “tās” valodas nelietošanu Latvijā. Ietekmējoties no kāda komentētēja idejas, šodien tapa koka plāksnīte.

Jau rīt šo 20×30 cm lielo plāksni uzdāvināsim Guntim, apmeklējot klātienē Crumble Cake Cafe.”