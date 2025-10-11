Donalds Tramps
ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš ir vecākais prezidents ASV vēsturē, veiktā medicīniskā pārbaudē ir atzīts, ka viņam ir “lieliska vispārējā veselība”, piektdien paziņoja viņa ārsts.

79 gadus vecais Tramps piektdien izgāja medicīnisko pārbaudi Voltera Rīda Nacionālajā militārajā medicīnas centrā pie Vašingtonas. Tā bija otrā medicīniskā pārbaude kopš Trampa otrās prezidentūras sākuma janvārī.

Pēc atgriešanās Baltajā namā Tramps ar augšup paceltiem īkšķiem atbildēja uz reportieru jautājumu par medicīnisko pārbaudi.

“Prezidents Tramps turpina demonstrēt lielisku vispārējo veselību,” Baltā nama publicētā vēstulē rakstīja viņa ārsts, kara flotes kapteinis Šons Barbabella.

“Tika konstatēts, ka viņa sirds vecums (..) ir aptuveni 14 gadus mazāks par viņa hronoloģisko vecumu. Viņš turpina uzturēt prasīgu ikdienas grafiku bez ierobežojumiem,” atzina ārsts.

Trampam tika veikti dažādi rutīnas testi, un viņš arī saņēma modernizētu kovida balstvakcīnu un ikgadējo gripas vakcīnu.

Baltais nams jūlijā paziņoja, ka Trampam ir diagnosticēta hroniska vēnu mazspēja pēc pieņēmumiem par viņa plaukstas nobrāzumiem un pietūkušām kājām.

Baltais nams šonedēļ paziņoja, ka piektdien tiks veikta “ikgadējā” medicīniskā pārbaude, lai gan Trampam šāda pārbaude tika veikta jau aprīlī.

Tramps ceturtdien pateica reportieriem Ovālajā kabinetā, ka viņš grasās iziet pusgada fiziskās veselības pārbaudi. “Es esmu lieliskā formā, bet darīšu jums zināmu [tās rezultātu]. Bet nē – man līdz šim nav nekādu grūtību. Fiziski es jūtos ļoti labi. Garīgi es jūtos ļoti labi,” sacīja Tramps.

Trampa ārsta paziņojumā pēc aprīlī veiktās medicīniskās pārbaudes bija teikts, ka “prezidentam Trampam ir lieliska kognitīvā un fiziskā veselība, un viņš ir pilnībā piemērots [bruņoto spēku] augstākā virspavēlnieka un valsts galvas pienākumu pildīšanai”.

Paziņojumā arī bija norādīts, ka Trampam labi darbojas sirds un plaušas, ir labs neiroloģiskais un vispārējais fiziskais stāvoklis. Kognitīvajā testā viņš ieguvis 30 no 30 iespējamajiem punktiem.

