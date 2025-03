“Pagājušajā naktī Krievijas armija veica vēl vienu masveida uzbrukumu mūsu enerģētikas infrastruktūrai. Tika mērķēti dažādi objekti vairākos reģionos – Odesā, Poltavā, Čerņihivā un Ternopiļā. Kopumā Krievija izmantoja gandrīz 70 raķetes, gan spārnotās, gan ballistiskās, kā arī gandrīz 200 uzbrukuma dronus,” soctīklā X raksta Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Visi šie uzbrukumi bija vērsti pret infrastruktūru, kas nodrošina normālu dzīvi. Pašlaik visur, kur tas nepieciešams, notiek remontdarbi un atjaunošanas darbi.

Diemžēl ir cietušas arī parastās dzīvojamās ēkas. Harkivā Krievijas raķete trāpīja netālu no daudzdzīvokļu ēkas. Ir ievainotie. Viņi saņem nepieciešamo palīdzību.

Šodien Ukrainas debesu aizsardzībai tika izmantoti F-16 iznīcinātāji un Francijas piegādātās Mirage lidmašīnas. Jo īpaši Mirage iznīcinātāji veiksmīgi pārtvēra Krievijas spārnotās raķetes. Paldies! Es arī vēlos izcelt mūsu pretgaisa aizsardzības spēkus, armijas aviāciju, elektroniskā kara vienības un mobilās uguns grupas.

Pirmie soļi uz patiesu mieru ietver nepieciešamību piespiest šī kara vienīgo avotu – Krieviju – pārtraukt šādus uzbrukumus dzīvībai.

Un to var efektīvi kontrolēt.

1. Klusa debess – aizliedzot raķešu, tālās darbības dronu un aviācijas bumbu izmantošanu.

2. Klusa jūra – reāla garantija normālai kuģošanai.

Ukraina ir gatava iet miera ceļu, un Ukraina no šī kara pirmās sekundes ir centusies pēc miera. Uzdevums ir piespiest Krieviju apturēt karu.”

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as… pic.twitter.com/bpj5XCPYSW

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025