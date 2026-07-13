Vecrīgā par 12 miljoniem eiro mainīs bruģi – uzņēmēji satraukti par triecienu biznesam 0

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LA.LV
0:59, 14. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Vecrīgas vēsturiskā bruģa atjaunošana ir nozīmīgs solis pilsētas kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, taču vienlaikus jādomā par to, lai remontdarbi pēc iespējas mazāk kaitētu apkārtnes uzņēmējiem, tiek diskutēts TV24 raidījumā “Preses klubs”.

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Kultūrpētniece un režisore Dace Micāne-Zālīte uzsvēra, ka Vecrīgas bruģim ir ne tikai praktiska, bet arī kultūras un vēsturiska nozīme. Viņa atgādināja, ka Rīgas bruģis vairākkārt iemūžināts latviešu literatūrā, tostarp Ojāra Vācieša darbos.

Pēc viņas teiktā, īpaši vērtīgs ir autentiskais granīta bruģis, kas saglabājies no senākiem laikposmiem. Viņa norādīja, ka daļa Vecrīgas seguma vēlāk aizstāta ar betona plāksnēm, tāpēc vēsturiskā bruģa atjaunošana būtu ieguvums pilsētas ainavai.

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Uzņēmuma “LAT Defence” Stratēģiskās attīstības vadītājs Ēriks Pūle atzina, ka ieguldījumi Vecrīgas infrastruktūrā ir nepieciešami, tostarp arī pazemes tīklu sakārtošana. Tomēr viņš uzsvēra, ka pašvaldībai rūpīgi jāplāno darbu grafiks un jānodrošina, lai remontdarbi neradītu ilgstošus zaudējumus uzņēmējiem.

Pēc Pūles domām, jāapsver arī atbalsta mehānismi tiem uzņēmumiem, kuri remontdarbu laikā piedzīvos mazāku klientu plūsmu, piemēram, atvieglojumi vai citi kompensējoši risinājumi.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris norādīja, ka galvenais pārbaudījums būs praktiskā darbu organizācija. Viņaprāt, svarīgi nepieļaut situāciju, kad ielas tiek pilnībā slēgtas un cilvēkiem kļūst apgrūtināta piekļuve veikaliem un kafejnīcām.

Viņš minēja, ka remontdarbi būtu jāorganizē pa posmiem, saglabājot iespēju pārvietoties vismaz daļā teritorijas. Pretējā gadījumā var samazināties gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu interese par konkrētajām vietām.

Lielpēteris uzsvēra, ka Vecrīgas sakārtošana ir nepieciešama un Rīgai būtu jāattīsta plašāka gājēju zona, līdzīgi kā citās Baltijas galvaspilsētās, taču būtiski ir mācīties no iepriekšējo remontdarbu pieredzes.

Viņš norādīja, ka tuvākajos gados Rīgā gaidāmi arī citi nozīmīgi infrastruktūras projekti, tāpēc Vecrīgas bruģa atjaunošana var kalpot kā piemērs tam, kā līdzsvarot pilsētas attīstību ar uzņēmēju un iedzīvotāju interesēm.

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