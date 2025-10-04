“Traumas kā kritienam no daudzstāvu ēkas!” Tēvs slimnīcā nežēlīgi noslepkavo savu jaundzimušo 0
Vīrietis, kurš speciālās aprūpes nodaļā noslepkavoja savu priekšlaikus dzimušo dēlu, notiesāts uz vismaz 20 gadiem cietumā.
27 gadus vecais Daniels Ganters izraisīja katastrofālas traumas 14 dienas vecajam Brendonam Stedonam — bērnam tika gūti smagi ievainojumi galvai, kaklam, kājām un žoklim Yeovil apgabala slimnīcā Somersetā 2024. gada 5. martā. Tagad par to publiski raksta medijs “Daily Mail”.
Slimnīcas personāls atklāja Brendonu viņa gultiņā fatāli ievainotu, pēc tam, kad māte Sofija Stedona pulksten 4 no rīta paziņoja medmāsām, ka bērnam esot auksti.
Mazulis, kurš bija piedzimis 33. grūtniecības nedēļā un svēra tikai 1,83 kilogramus, tika steidzami pārnests uz reanimācijas zonu, taču ārsti viņu nespēja atdzīvināt.
Abi vecāki — kuri tajā brīdī bija izgājuši ārā no nodaļas, lai smēķētu, kamēr mediķi cīnījās par viņu dēla dzīvību — tika arestēti neilgi pēc tam.
“Brendons bija tavs dēls”
Ganters tika atzīts par vainīgu slepkavībā pēc trīs nedēļu ilgas tiesas sēdes Bristolē, savukārt Sofija Stedona tika attaisnota par bērna nāves izraisīšanu vai pieļaušanu.
Tiesnesis Džastiss Svifts sacīja: “Brendons bija tavs dēls. Viņš piedzima 2024. gada 20. februārī Yeovil slimnīcā. Viņš bija nedaudz priekšlaikus dzimis — 33. nedēļā —, bet citādi vesels bērns.”
Tiesnesis uzsvēra, ka mazulis nomira no smagām traumām, ko tēvs bija tīši nodarījis naktī uz 3. martu.
“Brendons guva vairākus ievainojumus galvas un sejas priekšpusē, uz zoda, deguna, acu un vaigu apvidū, kā arī galvaskausa, kakla, rumpja, rokas, kāju un pēdu lūzumus — traumas, kas radušās no spēcīgas vērpšanas un raušanas. Viņam bija arī iekšēja asiņošana.
Tiesnesis norādīja, ka Brendons bija ārkārtīgi neaizsargāts upuris, kuru slepkavojis pats tēvs — cilvēks, kam vajadzēja viņu pasargāt, turklāt slimnīcas drošā vidē.
“Vardarbība bija pārmērīga un tīša”
Svifts nosauca slepkavību par pārmērīgas vardarbības aktu un secināja, ka tā bija iepriekš pārdomāta — Ganters apzināti izraisīja letālās traumas, nebrīdinot medmāsas, kas atradās pavisam tuvu.
Tiesnesis arī nolasīja Brendona vecvecāku liecības, kurās pausta dziļas sāpes un neizpratne.
“Nekāds sods, ko šodien piespriežu, nespēs mazināt viņu sāpes,” viņš sacīja. “Šis spriedums nekādā veidā neatspoguļo Brendona dzīves vērtību.”
Kontrolējošs tēvs un šausminoši ievainojumi
Prokurors Čārlzs Rovs tiesā sacīja, ka Ganters bija kontrolējošs pret Sofiju Stedonu un pat šaubījās, vai Brendons ir viņa bioloģiskais bērns.
“Šī uzbrukuma brutalitāte skaidri apliecina nodomu nogalināt,” sacīja prokurors.
Brendona vectēvs Simons Ganters savā paziņojumā tiesai rakstīja: “Viņš bija tik mazs, bet tik skaists. Perfekts. Brendons bija mans pirmais mazdēls — mēs visi bijām tik laimīgi un satraukti.”
“Kad uzzinājām, ka Brendons ir miris, laiks apstājās. Mēs viņu satikām morgā, sarīkojām viņam skaistas bēres. Viņš nekad nepaspēja smaidīt.”
Tēvam – zems intelekts un traucēta uzvedība
Aizstāvības advokāts Endrū Lengdons tiesā norādīja, ka Ganteram esot ļoti zems IQ līmenis un viņš esot nepieaudzis savam vecumam. Viņa bērnība bijusi haotiska, viņš izslēgts no skolas un iepriekš sodīts tikai par nelielu incidentu ar bijušo partneri.
Tiesā izskanēja, ka Ganters atkārtoti pārkāpis medmāsu norādījumus, pats izņēmis Brendonu no inkubatora, pārmērīgi viņu stimulējis un izrāvis barošanas zondi.
Pirms Brendona dzimšanas sociālie dienesti bija brīdinājuši pāri, ka bērnu, iespējams, izņems no viņu aprūpes tūlīt pēc dzemdībām.
Policija: “Vienkārši neiedomājami”
Pēc sprieduma galvenā inspektore Nadīne Partridža no Avonas un Somersetas policijas paziņoja: “Brutalitāte, ar kādu Daniels nodarīja Brendonam šīs traumas, ir neaptverama. Nebija nevienas bērna ķermeņa daļas, kas paliktu neskarta.”
“Tā ir viena no šausminošākajām lietām, ko mūsu komanda jebkad ir izmeklējusi.”